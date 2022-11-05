https://sputnikarabic.ae/20221105/الدبيبة-يؤكد-قدرة-حكومته-على-تأمين-الانتخابات-في-جميع-مناطق-ليبيا-1069864958.html

الدبيبة يؤكد قدرة حكومته على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا

الدبيبة يؤكد قدرة حكومته على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، محاكاة لإجراء الانتخابات، مشددا على أن حكومته قادرة على تأمين العملية... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T17:48+0000

2022-11-05T17:48+0000

2022-11-05T17:48+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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وقال الدبيبة خلال محاكات الانتخابات التي جرت بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: "من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات".وجرت عملية محاكاة إجراء الانتخابات في مدن طرابلس وسبها والقبة ودرنة وجادو وزلتين، بحسب بيان لمكتب الدبيبة.وتابع الدبيبة مخاطبا الأطراف السياسية "تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، فآخر حجة (عدم القدرة على تأمين الانتخابات) سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين".وقالت "بوابة الوسط" الليبية إن الدبيبة الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لحكومته، أعرب عن شكره لوزارة الداخلية "لمشاركتها في محاكاة تأمين العملية الانتخابية وذلك بعرض بعض السيناريوهات الأمنية وكيفية التعامل معها"، معتبرا أن "جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع".وكان من المقرر إجراء الانتخابات أواخر العام الماضي، إلا أن خلافات بين مؤسسات الدولة بما في ذلك حول قانون الانتخاب حالت دون ذلك.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يعلن-عن-خلافات-عميقة-قد-تعيق-الوصول-إلى-الانتخابات-1069422173.html

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