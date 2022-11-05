https://sputnikarabic.ae/20221105/الدبيبة-يؤكد-قدرة-حكومته-على-تأمين-الانتخابات-في-جميع-مناطق-ليبيا-1069864958.html
الدبيبة يؤكد قدرة حكومته على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا
الدبيبة يؤكد قدرة حكومته على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا
حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، محاكاة لإجراء الانتخابات، مشددا على أن حكومته قادرة على تأمين العملية... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T17:48+0000
2022-11-05T17:48+0000
2022-11-05T17:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
وقال الدبيبة خلال محاكات الانتخابات التي جرت بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: "من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات".وجرت عملية محاكاة إجراء الانتخابات في مدن طرابلس وسبها والقبة ودرنة وجادو وزلتين، بحسب بيان لمكتب الدبيبة.وتابع الدبيبة مخاطبا الأطراف السياسية "تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، فآخر حجة (عدم القدرة على تأمين الانتخابات) سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين".وقالت "بوابة الوسط" الليبية إن الدبيبة الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لحكومته، أعرب عن شكره لوزارة الداخلية "لمشاركتها في محاكاة تأمين العملية الانتخابية وذلك بعرض بعض السيناريوهات الأمنية وكيفية التعامل معها"، معتبرا أن "جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع".وكان من المقرر إجراء الانتخابات أواخر العام الماضي، إلا أن خلافات بين مؤسسات الدولة بما في ذلك حول قانون الانتخاب حالت دون ذلك.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221024/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يعلن-عن-خلافات-عميقة-قد-تعيق-الوصول-إلى-الانتخابات-1069422173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068089884_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_08cd7bfe7ed76568f08c41114071a68b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الدبيبة يؤكد قدرة حكومته على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا
تابعنا عبر
حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، محاكاة لإجراء الانتخابات، مشددا على أن حكومته قادرة على تأمين العملية الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
وقال الدبيبة خلال محاكات الانتخابات التي جرت بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي
: "من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات".
وأكد أن حكومته "قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا".
وجرت عملية محاكاة إجراء الانتخابات في مدن طرابلس وسبها والقبة ودرنة وجادو وزلتين، بحسب بيان لمكتب الدبيبة.
وتابع الدبيبة مخاطبا الأطراف السياسية "تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، فآخر حجة (عدم القدرة على تأمين الانتخابات) سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين".
وقالت "بوابة الوسط" الليبية إن الدبيبة
الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لحكومته، أعرب عن شكره لوزارة الداخلية "لمشاركتها في محاكاة تأمين العملية الانتخابية وذلك بعرض بعض السيناريوهات الأمنية وكيفية التعامل معها"، معتبرا أن "جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات أواخر العام الماضي، إلا أن خلافات بين مؤسسات الدولة بما في ذلك حول قانون الانتخاب حالت دون ذلك.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.