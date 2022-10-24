https://sputnikarabic.ae/20221024/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يعلن-عن-خلافات-عميقة-قد-تعيق-الوصول-إلى-الانتخابات-1069422173.html

المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن "خلافات عميقة" قد تعيق الوصول إلى الانتخابات

المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن "خلافات عميقة" قد تعيق الوصول إلى الانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، أن "الانتخابات قد تتأجل لعدم وجود إجراءات ملموسة بالمسار الدستوري"، مشيرا إلى أن "هناك خلافات... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T15:23+0000

2022-10-24T15:23+0000

2022-10-24T15:23+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1069421256_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d946cf3beb3dfc18d2e98649e0866514.jpg

وقال باتيلي، في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن، إن "الجمود السياسي في ليبيا متواصل دون أي نهاية في هذا النفق المظلم الذي طال أمده في البلاد"، لافتا إلى أنه "لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الفترة الانتقالية".وأضاف أن "هناك اختلافات عميقة لا تزال قائمة لكيفية تخطي ليبيا للأزمة الراهنة"، مؤكدا أنه "قرر التشاور مع كل الجهات الفاعلة السياسية والأمنية وممثلين من المجتمع المدني للحصول على فهم أفضل للوضع في ليبيا".وأعلن المبعوث الأممي عودة لقاءات لجنة 5+5 العسكرية في سرت، الخميس المقبل، مؤكدًا أنه قال للقادة السياسين: "لا بد أن يتأتى الحل من داخل ليبيا وعليهم الاستماع للشعب".وكان باتيلي أعلن، في وقت سابق، أنه يسعى للتعاون مع جميع الأطراف في البلد العربي. وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي بجميع الأطراف بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب".وأضاف المسؤول الأممي: "أولوياتي – ضمن أولويات أخرى تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".وأوضح أنه منذ وصوله إلى طرابلس، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى عددا من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وقبل أكثر من شهر، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.

https://sputnikarabic.ae/20221022/المجلس-الرئاسي-الليبي-يدعو-صالح-والمشري-إلى-سرعة-إنجاز-القاعدة-الدستورية-للانتخابات-قبل-نهاية-العام-1069352746.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم