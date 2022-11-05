https://sputnikarabic.ae/20221105/العراق-يخطط-لإنتاج-سيارات-محلية-بالشراكة-مع-مصر-1069854216.html
العراق يخطط لإنتاج سيارات محلية بالشراكة مع مصر
العراق يخطط لإنتاج سيارات محلية بالشراكة مع مصر
أعلنت وزارة الصناعة العراقية، اليوم السبت، عن وضع خطط لتطوير صناعة السيارات في العراق. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T12:21+0000
2022-11-05T12:21+0000
2022-11-05T12:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار وزارة الصناعة عمار الجنابي، قوله إن "الوزارة بدأت بوضع خطط تتم دراستها حالياً بغية إنتاج سيارات عراقية، وتطوير الصناعة بشكل عام".وأضاف أنه "يوجد العديد من الأفكار بخصوص صناعة السيارات، وأن واحدة منها، إجراء عقود مشاركة التكنولوجيا الخاصة مع الجانب المصري".وأشار إلى أن "العراق كان ينتج سيارات نوع (سكانيا) سابقا ويتم تجميعها من خلال استيراد الاحتياجات المهمة فيها ويتم تجميع الهيكل الباقي من خلال الخطوط الإنتاجية في الداخل".وأوضح أن "عدم تفعيل قانون منع الاحتكار والمنافسة الذي صدر العام 2010 يعد مشكلة في القطاع الصناعي التنافسي".وأردف: "سيارة (دسكايب) على سبيل المثال تباع بـ 2800 دولار في إيران، بينما يصل سعرها في العراق الى 7000 دولار".كما أكد المسؤول العراقي أنه "تم وضع خطط يتم دراستها حاليا من أجل إنتاج صناعة عراقية مجدية في جميع المجالات، وليس في مجال صناعة السيارات فقط".
https://sputnikarabic.ae/20221021/العراق-يرغب-في-تطوير-التعاون-الصناعي-مع-روسيا-1069308931.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق يخطط لإنتاج سيارات محلية بالشراكة مع مصر
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أعلنت وزارة الصناعة العراقية، اليوم السبت، عن وضع خطط لتطوير صناعة السيارات في العراق.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية عن مستشار وزارة الصناعة عمار الجنابي، قوله إن "الوزارة بدأت بوضع خطط تتم دراستها حالياً بغية إنتاج سيارات عراقية، وتطوير الصناعة بشكل عام".
وأضاف أنه "يوجد العديد من الأفكار بخصوص صناعة السيارات
، وأن واحدة منها، إجراء عقود مشاركة التكنولوجيا الخاصة مع الجانب المصري".
وأشار إلى أن "العراق
كان ينتج سيارات نوع (سكانيا) سابقا ويتم تجميعها من خلال استيراد الاحتياجات المهمة فيها ويتم تجميع الهيكل الباقي من خلال الخطوط الإنتاجية في الداخل".
وأوضح أن "عدم تفعيل قانون منع الاحتكار والمنافسة الذي صدر العام 2010 يعد مشكلة في القطاع الصناعي التنافسي".
وأردف: "سيارة (دسكايب) على سبيل المثال تباع بـ 2800 دولار في إيران، بينما يصل سعرها في العراق الى 7000 دولار".
كما أكد المسؤول العراقي أنه "تم وضع خطط يتم دراستها حاليا من أجل إنتاج صناعة عراقية
مجدية في جميع المجالات، وليس في مجال صناعة السيارات فقط".