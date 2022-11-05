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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بـ20-صاروخا--1069865451.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ20 صاروخا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ20 صاروخا
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، 20 صاروخا من طراز "غراد ملر" على مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T17:57+0000
2022-11-05T17:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأنه "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: منطقة أورلوفكا (20.15)، مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق 20 صاروخا من (بي إم -21 غراد ملرس)".وتقع منطقة كييف في الجزء الشمالي من مدينة دونيتسك، ويوجد في المنطقة ساحة شاخترسكايا وكيفسكي بروسبكت ومحطة للسكك الحديدية وملعب "دونباس أرينا" لكرة القدم، بالإضافة إلى شارع أرتيوم، الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة.وتعرضت هذه المنطقة منذ عام 2014، بعد إعلان جمهورية دونبتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد استلام النظام الحالي الحكم بانقلاب، لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-9-طائرات-بدون-طيار--1069853205.html
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القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ20 صاروخا

17:57 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، 20 صاروخا من طراز "غراد ملر" على مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأنه "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: منطقة أورلوفكا (20.15)، مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق 20 صاروخا من (بي إم -21 غراد ملرس)".
وتقع منطقة كييف في الجزء الشمالي من مدينة دونيتسك، ويوجد في المنطقة ساحة شاخترسكايا وكيفسكي بروسبكت ومحطة للسكك الحديدية وملعب "دونباس أرينا" لكرة القدم، بالإضافة إلى شارع أرتيوم، الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة.
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتعرضت هذه المنطقة منذ عام 2014، بعد إعلان جمهورية دونبتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد استلام النظام الحالي الحكم بانقلاب، لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:00 GMT
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