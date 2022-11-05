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الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-9-طائرات-بدون-طيار--1069853205.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –"8 في جمهورية دونيتسك الشعبية و9 طائرات بدون طيار في عدد من المناطق. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T11:15+0000
2022-11-05T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز مي -8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "كما تم تدمير 9 طائرات بدون طيار في الجو في مناطق كالينينسكوي وسادوك وتومارينو ومقاطعة خيرسون وستيبنو ونيكولايفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار

11:15 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 05.11.2022)
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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يتبع
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –"8 في جمهورية دونيتسك الشعبية و9 طائرات بدون طيار في عدد من المناطق.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز مي -8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "كما تم تدمير 9 طائرات بدون طيار في الجو في مناطق كالينينسكوي وسادوك وتومارينو ومقاطعة خيرسون وستيبنو ونيكولايفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
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