https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-9-طائرات-بدون-طيار--1069853205.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –"8 في جمهورية دونيتسك الشعبية و9 طائرات بدون طيار في عدد من المناطق. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T11:15+0000
2022-11-05T11:15+0000
2022-11-05T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061212217_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_3847b123f6b96a93ae6f2e1d2ae236f3.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز مي -8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "كما تم تدمير 9 طائرات بدون طيار في الجو في مناطق كالينينسكوي وسادوك وتومارينو ومقاطعة خيرسون وستيبنو ونيكولايفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061212217_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_560c32f7876beab38c9570f4696b26ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" وتدمر 9 طائرات بدون طيار
11:15 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي –"8 في جمهورية دونيتسك الشعبية و9 طائرات بدون طيار في عدد من المناطق.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز مي -8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "كما تم تدمير 9 طائرات بدون طيار في الجو في مناطق كالينينسكوي وسادوك وتومارينو ومقاطعة خيرسون وستيبنو ونيكولايفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".