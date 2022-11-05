عربي
https://sputnikarabic.ae/20221105/بلينكين-يدعو-إسرائيل-وفلسطين-إلى-وقف-التصعيد-بشكل-عاجل-في-الضفة-الغربية-1069857811.html
بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية
بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا خلالها السلطات الفلسطينية والإسرائيلية إلى البدء بشكل عاجل في... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T14:36+0000
2022-11-05T14:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها "وشدد وزير الخارجية على قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك تصاعد التوترات والعنف ومقتل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على ضرورة وقف تصعيد الموقف بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف. وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها: ناقش بلينكين مع عباس "الجهود المشتركة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تعزيز أمنه وحريته".وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/إصابات-بقمع-الجيش-الإسرائيلي-مسيرات-ضد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1069834706.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_63:0:1767:1278_1920x0_80_0_0_80ecc85447308717623b172ad8419e0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الضفة الغربية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الضفة الغربية

بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية

14:36 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
تابعنا عبرTelegram
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا خلالها السلطات الفلسطينية والإسرائيلية إلى البدء بشكل عاجل في تهدئة التوترات في الضفة الغربية، بحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها "وشدد وزير الخارجية على قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك تصاعد التوترات والعنف ومقتل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على ضرورة وقف تصعيد الموقف بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف. وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها: ناقش بلينكين مع عباس "الجهود المشتركة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تعزيز أمنه وحريته".
إصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
إصابات بين الفلسطينيين جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
أمس, 16:08 GMT
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала