https://sputnikarabic.ae/20221105/بلينكين-يدعو-إسرائيل-وفلسطين-إلى-وقف-التصعيد-بشكل-عاجل-في-الضفة-الغربية-1069857811.html
بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية
بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا خلالها السلطات الفلسطينية والإسرائيلية إلى البدء بشكل عاجل في... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T14:36+0000
2022-11-05T14:36+0000
2022-11-05T14:36+0000
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أخبار الضفة الغربية
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وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها "وشدد وزير الخارجية على قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك تصاعد التوترات والعنف ومقتل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على ضرورة وقف تصعيد الموقف بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف. وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها: ناقش بلينكين مع عباس "الجهود المشتركة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تعزيز أمنه وحريته".وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الضفة الغربية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الضفة الغربية
بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا خلالها السلطات الفلسطينية والإسرائيلية إلى البدء بشكل عاجل في تهدئة التوترات في الضفة الغربية، بحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.