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لاعبة التنس التونسية أنس جابر تودع بطولة "دبليو تي ايه"
لاعبة التنس التونسية أنس جابر تودع بطولة "دبليو تي ايه"
ودعت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T06:37+0000
2022-11-05T06:37+0000
رياضة
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر، فجر اليوم السبت 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.يشار إلى أن التونسية أنس كانت يجب أن تفوز بمجموعتبن لصفر لتضمن التأهل، لكن بعد نتيجة اليوم تكتفي البطلة العالمية بانتصار وحيد في مباريات المجموعات، في أول مشاركة لها في المسابقة.في السياق ذاته، تأهلت عن المجموعة الثانية، كل من اليونانية ماريا ساكاري والبيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما ستحافظ أنس جابر على المرتبة الثانية عالميا حتى بداية الموسم المقبل على الرغم من الخسارة.يذكر أن جابر المصنفة الثانية عالميا، كانت قد ودعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بطولة الياسمين في محافظة المنستير شرقي تونس، بعد خسارتها على يد الأمريكية المغمورة كلير ليو، المصنفة 73 عالميا.وخسرت جابر التي حصلت في يوليو/تموز الماضي على المركز الثاني في بطولة ومبدلون، على أرضها ووسط جماهيرها بمجموعتين (3-6 و4-6)، لمجموعة (6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة.
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

لاعبة التنس التونسية أنس جابر تودع بطولة "دبليو تي ايه"

06:37 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISبطلة التنس التونسية، أنس جابر
بطلة التنس التونسية، أنس جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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ودعت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لصفر، فجر اليوم السبت 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
يشار إلى أن التونسية أنس كانت يجب أن تفوز بمجموعتبن لصفر لتضمن التأهل، لكن بعد نتيجة اليوم تكتفي البطلة العالمية بانتصار وحيد في مباريات المجموعات، في أول مشاركة لها في المسابقة.
في السياق ذاته، تأهلت عن المجموعة الثانية، كل من اليونانية ماريا ساكاري والبيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما ستحافظ أنس جابر على المرتبة الثانية عالميا حتى بداية الموسم المقبل على الرغم من الخسارة.
يذكر أن جابر المصنفة الثانية عالميا، كانت قد ودعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بطولة الياسمين في محافظة المنستير شرقي تونس، بعد خسارتها على يد الأمريكية المغمورة كلير ليو، المصنفة 73 عالميا.
وخسرت جابر التي حصلت في يوليو/تموز الماضي على المركز الثاني في بطولة ومبدلون، على أرضها ووسط جماهيرها بمجموعتين (3-6 و4-6)، لمجموعة (6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة.
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