https://sputnikarabic.ae/20221105/لانسيت-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوروبيفيديو--1069852114.html
"لانتسيت" تدمر مدفع هاوتزر أوروبي...فيديو
"لانتسيت" تدمر مدفع هاوتزر أوروبي...فيديو
يتم نشر أدلة على أحداث معينة بشكل دوري في العملية الخاصة الروسية على الأراضي الأوكرانية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T10:29+0000
2022-11-05T10:29+0000
2022-11-05T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لضرب مدفع هاوتزر الأوروبي FH70 للقوات المسلحة الأوكرانية من عيار 155 ملم، والذي تم تصويره، من بين أشياء أخرى، بواسطة الطائرة المسيرة كاميكازي (الانتحارية) "لانتسيت" التابعة للقوات المسلحة الروسية.تُظهر اللقطات كيف تكشف طائرة استطلاع مسيرة عن نظام مدفعي. بعد ذلك، عند الإحداثيات المشار إليها، تندفع لانتسيت، والتي تقوم أيضًا بتصوير فيديو للاقتراب من الهدف. يمكن أن نرى كيف يهرب الجنود الأوكرانيون (طاقم المدفع) من ذخيرة الطائرة بسرعة.تجدر الإشارة إلى أن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع FH70 ظهرت في عام 1976 بعد 7 سنوات من التعاون البحثي بين مصممين من بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا. لقد حلت محل مدفع هاوتزر الأمريكي عيار 155 ملم هاوتزر M114 والمدفعية البريطانية عيار 140 ملم BL 5.5 من الحرب العالمية الثانية. تم إنتاج FH70 أيضًا بموجب ترخيص في اليابان. منذ نهاية مايو/أيار 2022، استخدمتها القوات الأوكرانية، التي استخدمت حتى صواريخ M549A1 النشطة التي يبلغ مدى إطلاقها أكثر من 30 كم، والتي تم توفيرها من الولايات المتحدة. من المعروف أن 8 وحدات من طراز FH70 تم نقلها إلى أوكرانيا عن طريق إيطاليا و8 وحدات من إستونيا (المصنعة في ألمانيا).أما بالنسبة للطائرة لانتسيت المسيرة، فقد تم تطويرها في شركة "زالا" الروسية (جزء من مجمع "كلاشينكوف") وتم عرضها لأول مرة للجمهور في معرض "أرميا- 2019". علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الطائرة المسيرة في عدة إصدارات لأداء وظائف مختلفة. تختلف خصائص أداء الإصدارات بشكل كبير، حيث تعمل الشركة المصنعة باستمرار على تطويرها. على سبيل المثال، تجري تجارب لتدمير طائرات العدو المسيرة أثناء الطيران.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
"لانتسيت" تدمر مدفع هاوتزر أوروبي...فيديو
10:29 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 05.11.2022) تابعنا عبر
يتم نشر أدلة على أحداث معينة بشكل دوري في العملية الخاصة الروسية على الأراضي الأوكرانية.
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لضرب مدفع هاوتزر الأوروبي FH70 للقوات المسلحة الأوكرانية من عيار 155 ملم، والذي تم تصويره، من بين أشياء أخرى، بواسطة الطائرة المسيرة كاميكازي (الانتحارية) "لانتسيت" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
تُظهر اللقطات كيف تكشف طائرة استطلاع مسيرة عن نظام مدفعي. بعد ذلك، عند الإحداثيات المشار إليها، تندفع لانتسيت، والتي تقوم أيضًا بتصوير فيديو للاقتراب من الهدف. يمكن أن نرى كيف يهرب الجنود الأوكرانيون (طاقم المدفع) من ذخيرة الطائرة بسرعة.
تجدر الإشارة إلى أن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع FH70 ظهرت في عام 1976 بعد 7 سنوات من التعاون البحثي بين مصممين من بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا. لقد حلت محل مدفع هاوتزر الأمريكي عيار 155 ملم هاوتزر M114 والمدفعية البريطانية عيار 140 ملم BL 5.5 من الحرب العالمية الثانية. تم إنتاج FH70 أيضًا بموجب ترخيص في اليابان. منذ نهاية مايو/أيار 2022، استخدمتها القوات الأوكرانية، التي استخدمت حتى صواريخ M549A1 النشطة التي يبلغ مدى إطلاقها أكثر من 30 كم، والتي تم توفيرها من الولايات المتحدة. من المعروف أن 8 وحدات من طراز FH70 تم نقلها إلى أوكرانيا عن طريق إيطاليا و8 وحدات من إستونيا (المصنعة في ألمانيا).
أما بالنسبة للطائرة لانتسيت المسيرة، فقد تم تطويرها في شركة "زالا" الروسية (جزء من مجمع "كلاشينكوف") وتم عرضها لأول مرة للجمهور في معرض "أرميا- 2019". علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الطائرة المسيرة في عدة إصدارات لأداء وظائف مختلفة. تختلف خصائص أداء الإصدارات بشكل كبير، حيث تعمل الشركة المصنعة باستمرار على تطويرها. على سبيل المثال، تجري تجارب لتدمير طائرات العدو المسيرة أثناء الطيران.