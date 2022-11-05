https://sputnikarabic.ae/20221105/مركز-المصالحة-يحذر-من-مخطط-لتنفيذ-استفزاز-في-مخيمات-اللاجئين-بإدلب-السورية---1069868706.html
مركز المصالحة يحذر من مخطط لتنفيذ استفزاز في مخيمات اللاجئين بإدلب السورية
مركز المصالحة يحذر من مخطط لتنفيذ استفزاز في مخيمات اللاجئين بإدلب السورية
حذر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا من قيام "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد من الدول)، بالتخطيط لتنفيذ استفزاز في مخيمات... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T19:38+0000
2022-11-05T19:38+0000
2022-11-05T19:38+0000
العالم العربي
رصد عسكري
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف: "بحسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، فإن مقاتلي (جبهة النصرة) الإرهابية جنبا إلى جنب مع منظمة (الخوذ البيضاء) التي تعمل بشكل مزيف بغطاء إنساني، يخططون للقيام باستفزازات في محافظة إدلب".وأوضح أن الهدف من الاستفزازات المخطط له هو اتهام قوات الحكومة السورية والقوات الروسية بمهاجمة المدنيين والمنشآت الإنسانية.كما سُجلت خلال اليوم الأخير في منطقة خفض التصعيد بإدلب ثماني هجمات من مواقع سيطرة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، في محافظة إدلب، بثلاثة قذائف في محافظة حلب، قصف في محافظة اللاذقية بخمس قذائف.وأضاف إيغوروف، أن الإرهابيين في محافظة إدلب ألقوا عبوتين ناسفتين على مواقع للقوات الحكومية المتواجدة في نفس المنطقة، وذلك باستخدام طائرة مسيرة انطلقت من منطقة الرويحة، حيث أصيب سبعة جنود سوريين بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20221029/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-اعتداءات-لـجبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-في-إدلب-1069615362.html
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العالم العربي, رصد عسكري
مركز المصالحة يحذر من مخطط لتنفيذ استفزاز في مخيمات اللاجئين بإدلب السورية
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حذر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا من قيام "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد من الدول)، بالتخطيط لتنفيذ استفزاز في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب السورية.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف: "بحسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، فإن مقاتلي (جبهة النصرة) الإرهابية
جنبا إلى جنب مع منظمة (الخوذ البيضاء) التي تعمل بشكل مزيف بغطاء إنساني، يخططون للقيام باستفزازات في محافظة إدلب".
وتابع إيغوروف: "ينوي المسلحون إجراء تصوير مرحلي لعواقب الضربات المنظمة في مناطق مخيمات اللاجئين في قريتي كفر دريان وكفرجالس في محافظة إدلب".
وأوضح أن الهدف من الاستفزازات المخطط له هو اتهام قوات الحكومة السورية والقوات الروسية بمهاجمة المدنيين والمنشآت الإنسانية.
كما سُجلت خلال اليوم الأخير في منطقة خفض التصعيد بإدلب ثماني هجمات من مواقع سيطرة "جبهة النصرة"
الإرهابية (المحظورة في روسيا)، في محافظة إدلب، بثلاثة قذائف في محافظة حلب، قصف في محافظة اللاذقية بخمس قذائف.
وأضاف إيغوروف، أن الإرهابيين في محافظة إدلب ألقوا عبوتين ناسفتين على مواقع للقوات الحكومية المتواجدة في نفس المنطقة، وذلك باستخدام طائرة مسيرة انطلقت من منطقة الرويحة، حيث أصيب سبعة جنود سوريين بجروح.