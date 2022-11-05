https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-أمريكا-حاولت-تنفيذ-الخطة-ب-في-بلاده-الفترة-الماضية-1069863432.html

وزير الخارجية الإيراني يقول إن أمريكا حاولت تنفيذ "الخطة ب" في بلاده الفترة الماضية

وزير الخارجية الإيراني يقول إن أمريكا حاولت تنفيذ "الخطة ب" في بلاده الفترة الماضية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن أمريكا حاولت تنفيذ ما أسماه "الخطة ب" خلال الأيام الأربعين الأخيرة في إيران، "إلا أنها فشلت في تحقيق هذا... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T16:36+0000

2022-11-05T16:36+0000

2022-11-05T16:36+0000

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وأضاف عبد اللهيان، في تصريح للصحفيين اليوم السبت، تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أمريكا سعت وراء تغيير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى أربعين عاما.وتابع عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "تلقى السيد بايدن، يوم أمس الجمعة إجابته في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، حيث قام المسؤولون الأمريكيون على الفور بتصحيح تصريحات بايدن غير المدروسة وأبلغونا عبر القنوات الدبلوماسية أن أمريكا ليس لديها مثل هذا الموقف".وأكد:وقال وزير الخارجية الإيراني: "أبلغنا الأمريكان بصراحة خلال المفاوضات النووية، أن هذا السلوك لا يتسم بإخلاص ولا يهدف إلى معالجة المشاكل بل أنكم تعملون دوما على تحقيق أهداف خفية في المنطقة خدمة لمصالحكم ولا يهمكم شعوب المنطقة".وأضاف: "من الواضح لنا ما قام به الأمريكيون في العراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى في العقدين الماضيين؛ أنهم كانوا قد أعلنوا عن تنفيذ "الخطة ب" في إيران وشهد الشعب الإيراني خلال الأيام الأربعين الأخيرة مساعي الأمريكان لتنفيذ الخطة ب إلا أن وعي الشعب الإيراني وتوجيهات سماحة قائد الثورة جعلا مساعي أمريكا هذه فاشلة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا عن نيته "تحرير إيران" قريبًا.وكان بايدن يتحدث عن الوضع فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية للمحاربين الأمريكيين، لكنه تحول بعد ذلك إلى الموضوع الإيراني، ردًا على سؤال شخص في الغرفة عن هذه المسألة، وقال بايدن: "لا تقلق، سنحرر إيران"، ثم عاد وقال أنهم "سيحررون أنفسهم قريبًا جدًا".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عامًا)، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.

https://sputnikarabic.ae/20221105/واشنطن-تبلغ-طهران-بتراجعها-عن-تصريحات-بايدن-حول-تحرير-إيران-1069851136.html

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