https://sputnikarabic.ae/20221106/إسرائيل-تزود-الجيش-المغربي-بأنظمة-حرب-إلكترونية-واستخباراتية-1069881244.html
إسرائيل تزود الجيش المغربي بأنظمة حرب إلكترونية واستخباراتية
إسرائيل تزود الجيش المغربي بأنظمة حرب إلكترونية واستخباراتية
أبرم الجيش المغربي صفقة مع شركة إسرائيلية للحصول على أنظمة إلكترونية واستخباراتية تقدر قيمتها بـ70 مليون دولار. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:03+0000
2022-11-06T14:03+0000
2022-11-06T14:03+0000
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049909691_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_c65d6d586d6a982beba3918d8bc5298c.jpg
وذكر موقع "هيسبريس"، أن شركة "إلبيت سيستم" الإسرائيلية ستزود القوات المسلحة المغربية بنظام "ألينت" للحرب الإلكترونية "إي دبيلو" واستخبارات الإشارة "إس أي جي أي إن تي".وأضاف الموقع أن العقد سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف العام.ووفقا للموقع، فإنه موجب العقد، ستوفر الشركة هذه المعدات مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية، والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم.يذكر أن المغرب كان قد وقع مع إسرائيل، في وقت سابق، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني.وتسمح الاتفاقية للجيش المغربي بالحصول على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية، والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.وفي فبراير/ شباط الماضي، وقع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باراك-إم إكس".
https://sputnikarabic.ae/20220926/إعلام-محلي-المغرب-حصلت-على-طائرات-انتحارية-من-إسرائيل-1068295419.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049909691_2:0:2387:1789_1920x0_80_0_0_d6d6d79164bc643072e9db014c5ef45c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري
إسرائيل تزود الجيش المغربي بأنظمة حرب إلكترونية واستخباراتية
تابعنا عبر
أبرم الجيش المغربي صفقة مع شركة إسرائيلية للحصول على أنظمة إلكترونية واستخباراتية تقدر قيمتها بـ70 مليون دولار.
وذكر
موقع "هيسبريس"، أن شركة "إلبيت سيستم" الإسرائيلية ستزود القوات المسلحة المغربية بنظام "ألينت" للحرب الإلكترونية "إي دبيلو" واستخبارات الإشارة "إس أي جي أي إن تي".
وأضاف الموقع أن العقد سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف العام.
ووفقا للموقع، فإنه موجب العقد، ستوفر الشركة هذه المعدات مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية، والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم.
وأوضح أن هذه المعدات تتيح صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظاما إلكترونيا للمعركة، ما يتيح الاستجابات الفعالة للتهديدات الجوية والبرية.
يذكر أن المغرب
كان قد وقع مع إسرائيل، في وقت سابق، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني.
وتسمح الاتفاقية للجيش المغربي
بالحصول على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية، والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.
وفي فبراير/ شباط الماضي، وقع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باراك-إم إكس".