إيران تعلن تفكيك خلية مدعومة من دولة أجنبية خططت لعمليات تخريبية في البلاد
© AFP 2022احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022
© AFP 2022
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها فككت ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.
طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن استخبارات الحرس الثوري، أنه جرى تفكيك خلية مدعومة من دولة أجنبية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
ووفقا للتلفزيون الإيراني "اعترفت الخلية بتخطيطها لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في المحافظة".
ويأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاهچراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.
كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
21 سبتمبر, 09:29 GMT
وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، مظاهرات عقب وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.