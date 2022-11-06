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https://sputnikarabic.ae/20221106/إيطاليا-توافق-على-استقبال-الأطفال-والمرضى-فقط-من-سفينة-مهاجرين-عالقة-في-البحر-1069878807.html
إيطاليا توافق على استقبال الأطفال والمرضى فقط من سفينة مهاجرين عالقة في البحر
إيطاليا توافق على استقبال الأطفال والمرضى فقط من سفينة مهاجرين عالقة في البحر
وافقت إيطاليا، اليوم الأحد، على استقبال الأطفال والمرضى فقط من سفينة إنقاذ ترفع العلم الألماني ورفضت السماح لـ 35 رجلا من البالغين بمغادرة السفينة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T12:10+0000
2022-11-06T12:10+0000
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ويأتي ذلك في وقت ناشدت 3 سفن إنقاذ أخرى روما السماح لها بالرسو في ميناء آمن وهم أوشن فايكينغ وجيو بارنتس ورايز أبوف وعلى متنهما 900 مهاجر آخرين.وقالت المسؤولة الإعلامية لدى منظمة "إس أو إس هيومانيتي" بيترا كريستشوك لوسائل إعلام، إن السلطات الإيطالية سمحت للأطفال والمرضى ثمّ سُمح للبالغين الذكور ممن يحملون مستندات طبية، بالنزول من السفينة "هيومانيتي وان" التي تحمل على متنها 179 مهاجرا.وأضافت أنه تم إنزال 144 شخصا فيما تم رفض استقبال 35 رجلا أخرين.وكانت السلطات الإيطالية قد طلبت من هيومانيتي وان التوجه إلى الميناء في صقلية، دون أن تضمن لها ميناء آمنا. ولم يتضح بعد ما إذ سيُطلب منها المغادرة.وتعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة الشهر الماضي، بتشديد الإجراءات لمنع قوارب المهاجرين المنطلقة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، أمس السبت، إن المهاجرين الذين لن يُسمح لهم بالنزول من السفينة، ينبغي أن "تهتم بهم الدول التي ترفع علمها".وترفع سفينتان، هما "هيومانيتي وان" و"رايز أبوف" العلم الألماني، أما السفينتان الأخريان "أوشن فايكينيغ" و"جيو بارنتس" مسجلتان في النرويغ.وفي السياق، قالت وزارة الخارجية النرويغية، إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الذين أنقذتهم سفن خاصة ترفع العلم النرويغي في البحر المتوسط.كما طالبت ألمانيا في مذكرة دبلوماسية بعثت بها إلى إيطاليا بمساعدة المهاجرين في أسرع وقت.
https://sputnikarabic.ae/20221106/1100-مهاجر-عالقون-في-البحر-المتوسط-بسبب-رفض-الدول-الأوروبية-استقبالهم-1069873057.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا

إيطاليا توافق على استقبال الأطفال والمرضى فقط من سفينة مهاجرين عالقة في البحر

12:10 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Rene' Rossignaudمهاجرون يقومون بنشر غسيلهم على قارب على بعد 20 كم من سواحل مالطا 2 يونيو 2020
مهاجرون يقومون بنشر غسيلهم على قارب على بعد 20 كم من سواحل مالطا 2 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Rene' Rossignaud
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وافقت إيطاليا، اليوم الأحد، على استقبال الأطفال والمرضى فقط من سفينة إنقاذ ترفع العلم الألماني ورفضت السماح لـ 35 رجلا من البالغين بمغادرة السفينة.
ويأتي ذلك في وقت ناشدت 3 سفن إنقاذ أخرى روما السماح لها بالرسو في ميناء آمن وهم أوشن فايكينغ وجيو بارنتس ورايز أبوف وعلى متنهما 900 مهاجر آخرين.
وقالت المسؤولة الإعلامية لدى منظمة "إس أو إس هيومانيتي" بيترا كريستشوك لوسائل إعلام، إن السلطات الإيطالية سمحت للأطفال والمرضى ثمّ سُمح للبالغين الذكور ممن يحملون مستندات طبية، بالنزول من السفينة "هيومانيتي وان" التي تحمل على متنها 179 مهاجرا.
وأضافت أنه تم إنزال 144 شخصا فيما تم رفض استقبال 35 رجلا أخرين.
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
1100 مهاجر عالقون في البحر المتوسط بسبب رفض الدول الأوروبية استقبالهم
06:50 GMT
وكانت السلطات الإيطالية قد طلبت من هيومانيتي وان التوجه إلى الميناء في صقلية، دون أن تضمن لها ميناء آمنا. ولم يتضح بعد ما إذ سيُطلب منها المغادرة.
وتعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة الشهر الماضي، بتشديد الإجراءات لمنع قوارب المهاجرين المنطلقة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، أمس السبت، إن المهاجرين الذين لن يُسمح لهم بالنزول من السفينة، ينبغي أن "تهتم بهم الدول التي ترفع علمها".
وترفع سفينتان، هما "هيومانيتي وان" و"رايز أبوف" العلم الألماني، أما السفينتان الأخريان "أوشن فايكينيغ" و"جيو بارنتس" مسجلتان في النرويغ.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية النرويغية، إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الذين أنقذتهم سفن خاصة ترفع العلم النرويغي في البحر المتوسط.
كما طالبت ألمانيا في مذكرة دبلوماسية بعثت بها إلى إيطاليا بمساعدة المهاجرين في أسرع وقت.
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