https://sputnikarabic.ae/20221106/البحرين-تتعهد-بمواصلة-بناء-العلاقات-مع-إسرائيل-بعد-فوز-نتنياهو-في-الانتخابات-العامة-1069884656.html

البحرين تتعهد بمواصلة بناء العلاقات مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو في الانتخابات العامة

البحرين تتعهد بمواصلة بناء العلاقات مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو في الانتخابات العامة

كشفت مملكة البحرين، موقفها من إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن "المملكة ستواصل بناء علاقتها مع إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن "فوز نتنياهو طبيعي ومتوقع دائما"، متابعا: "لدينا اتفاق مع إسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم بإتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.

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