https://sputnikarabic.ae/20221106/البحرين-تتعهد-بمواصلة-بناء-العلاقات-مع-إسرائيل-بعد-فوز-نتنياهو-في-الانتخابات-العامة-1069884656.html
البحرين تتعهد بمواصلة بناء العلاقات مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو في الانتخابات العامة
البحرين تتعهد بمواصلة بناء العلاقات مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو في الانتخابات العامة
كشفت مملكة البحرين، موقفها من إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:27+0000
2022-11-06T15:27+0000
2022-11-06T15:27+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
السعودية
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069883200_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_5e264d1c53bdeb1bcbdff209091cb582.jpg
وقال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن "المملكة ستواصل بناء علاقتها مع إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن "فوز نتنياهو طبيعي ومتوقع دائما"، متابعا: "لدينا اتفاق مع إسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم بإتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.
https://sputnikarabic.ae/20201205/وزير-خارجية-البحرين-التطبيع-مع-إسرائيل-قد-يغير-قواعد-اللعبة-في-المنطقة-1047410607.html
السعودية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069883200_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_e6b549a2d5ae3f2fc39a989d42c750fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار إيران
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار إيران
البحرين تتعهد بمواصلة بناء العلاقات مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو في الانتخابات العامة
تابعنا عبر
كشفت مملكة البحرين، موقفها من إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة.
وقال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن "المملكة ستواصل بناء علاقتها مع إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة"، حسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن "فوز نتنياهو طبيعي ومتوقع دائما"، متابعا: "لدينا اتفاق مع إسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم بإتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا".
وفاز معسكر نتنياهو
الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.
ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.
ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.
وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.