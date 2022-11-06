https://sputnikarabic.ae/20221106/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-القبض-على-عناصر-3-خلايا-إرهابية-خططوا-لإنشاء-شبكات-للتحريض-على-الشغب-1069884837.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية خططوا لإنشاء شبكات للتحريض على الشغب

الحرس الثوري الإيراني يعلن القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية خططوا لإنشاء شبكات للتحريض على الشغب

أعلنت مخابرات الحرس الثوري، في إيران، القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان وفارس وأصفهان. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T15:29+0000

2022-11-06T15:29+0000

2022-11-06T15:29+0000

إيران

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "تمكنت القوات المنتسبة لدائرة استخبارات حرس الثورة الإسلامية، من القبض على عناصر 3 خليات تابعة لزمرة المنافقين الإرهابية، كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب) واصفهان (وسط البلاد)".وأوضح بيان لاستخبارات الحرس الثوري أن "الخليات الإرهابية الثلاث كانت قد خططت لاستقطاب عناصر جديدة وإنشاء شبكات للتحريض على أعمال الشغب واستهداف المباني الحكومية والمراكز الأمنية والأمن الداخلي وتدمير الممتلكات العامة والاعتداء على المواطنين والمارة في الطرقات".وتابع البيان: "القوات المنتسبة إلى دائرة استخبارات الحرس الثوري تمكنت من خلال عمليات رصد واستشراف دقيقة الكشف عن تحركات هؤلاء الإرهابيين، والقبض عليهم قبل تنفيذ مآربهم البغيضة".ولفت البيان إلى أنه سيتم موافاة الشعب الإيراني بتفاصيل الملف قريبا.يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.

https://sputnikarabic.ae/20221106/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-مدعومة-من-دولة-أجنبية-خططت-لعمليات-تخريبية-في-البلاد-1069876670.html

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