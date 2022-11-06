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https://sputnikarabic.ae/20221106/الصين-تسجل-أكبر-عدد-إصابات-بفيروس-كورونا-منذ-6-أشهر-1069887095.html
الصين تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر
الصين تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر
أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19" منذ ستة أشهر، وبعد يوم واحد من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمنع... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:32+0000
2022-11-06T16:32+0000
الصين
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4420 إصابة جديدة منقولة محليا، يوم السبت، وهو أكبر عدد منذ 6 مايو/ أيار مقارنة بـ3659 حالة محلية جديدة في اليوم السابق.في حين أن أعداد الحالات منخفضة للغاية وفقا للمعايير العالمية، تمسكت الصين بنهج "صفر كوفيد" منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والذي يتضمن عمليات الإغلاق والحجر الصحي والاختبارات المتكررة والانخفاض الحاد في السفر الداخلي.قال مسؤول مكافحة الأمراض هو شيانغ إن الإجراءات الصينية لمكافحة كوفيد "صحيحة تماما، فضلا عن كونها الأكثر اقتصادية وفعالية".وأضاف يوم السبت: "يجب أن نلتزم بمبدأ إعطاء الأولوية للناس والأرواح، والاستراتيجية الأوسع لمنع الواردات من الارتدادات الخارجية والداخلية".ارتفعت الأسهم الصينية الأسبوع الماضي وسط شائعات عن تخفيف محتمل لقيود كوفيد، وتقارير إعلامية تفيد بأن بعض التعديلات على السياسة يمكن أن تأتي قريبا.
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الصين, العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
الصين, العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الصين تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

16:32 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guanالوضع الصحي في الصين - أشخاص ينتظرون دورهم لإجراء فحص كورونا في بكين، 29 مايو 2022
الوضع الصحي في الصين - أشخاص ينتظرون دورهم لإجراء فحص كورونا في بكين، 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19" منذ ستة أشهر، وبعد يوم واحد من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ما يخيب آمال المستثمرين الأخيرة في تخفيف القيود.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4420 إصابة جديدة منقولة محليا، يوم السبت، وهو أكبر عدد منذ 6 مايو/ أيار مقارنة بـ3659 حالة محلية جديدة في اليوم السابق.
في حين أن أعداد الحالات منخفضة للغاية وفقا للمعايير العالمية، تمسكت الصين بنهج "صفر كوفيد" منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والذي يتضمن عمليات الإغلاق والحجر الصحي والاختبارات المتكررة والانخفاض الحاد في السفر الداخلي.
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قال مسؤول مكافحة الأمراض هو شيانغ إن الإجراءات الصينية لمكافحة كوفيد "صحيحة تماما، فضلا عن كونها الأكثر اقتصادية وفعالية".
وأضاف يوم السبت: "يجب أن نلتزم بمبدأ إعطاء الأولوية للناس والأرواح، والاستراتيجية الأوسع لمنع الواردات من الارتدادات الخارجية والداخلية".
ارتفعت الأسهم الصينية الأسبوع الماضي وسط شائعات عن تخفيف محتمل لقيود كوفيد، وتقارير إعلامية تفيد بأن بعض التعديلات على السياسة يمكن أن تأتي قريبا.
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