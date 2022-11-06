عربي
https://sputnikarabic.ae/20221106/العراق-شركة-صينية-تبدأ-في-استكشاف-أماكن-النفط-والغاز-في-الرقعة-البحرية-1069874448.html
العراق... شركة صينية تبدأ في استكشاف أماكن النفط والغاز في الرقعة البحرية
العراق... شركة صينية تبدأ في استكشاف أماكن النفط والغاز في الرقعة البحرية
بدأت الشركة الصينية "سينوك" في البحث عن النفط والغاز داخل الرقعة البحرية العراقية، وذلك بالتنسيق مع شركات ‏الاستكشاف النفطية بالدولة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T08:20+0000
2022-11-06T08:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وأعلن مدير شركة الاستكشافات النفطية، علي جاسم، أن "الشركة الصينية "سينوك" باشرت أعمالها في تنفيذ عقد دراسة مشتركة للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد والمسوحات الجيوفيزيائية لاستكشاف التجمعات الهيدروكربونية بالرقعة البحرية العراقية شمال الخليج العربي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع جاسم موضحا أن "الرقعة البحرية تنقسم إلى جزئين بري وبحري، وتتضمن المرحلة الأهم عمليات تنظيف ورفع المخلفات الحربية (مقذوفات وألغام) من المسطح البري، حيث يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهد العسكري لوزارة الدفاع وشركة نفط البصرة، وكذلك المركز الإقليمي لشؤون الألغام في وزارة البيئة، بينما تقترب شركة "سينوك" الصينية من طرح مشروع التنظيف البحري للمناقصة قريبا على الشركات المتخصصة".وأكد مدير شركة الاستكشافات النفطية العراقية "وجود رغبة ملحة لدى الحكومة في الاستثمار وزيادة الاحتياطات الوطنية لمواكبة احتياجات الأسواق وفقا للتوقعات بالعثور على الكميات التجارية المستهدفة أسوة بالدول المتشاطئة مع العراق"، وفق قوله.وكان رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أكد في شهر يناير/ كانون الثاني على أهمية الإسراع في تنفيذ عمليات تطوير الرقع الاستكشافية البحرية والبرية.وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط العرقية، أشار إسماعيل على أهمية الإسراع في عمليات الاستكشاف وإجراء المسوحات الزلزالية للرقعة البحرية في الخليج بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة للعمل البحري مع الجهات المعنية، جاء ذلك خلال رعايته وحضوره ورشة العمل الخاصة بدراسة خطط تطوير الرقعة البحرية التي نظمتها شركة الاستكشافات النفطية بالتعاون مع شركة "سينوك" الصينية.وشدد إسماعيل على ضرورة البدء بإجراءات العمل وفق الدراسة المقدمة وتحديد نقاط أعمال إلاستكشاف في الجزء البحري للرقعة الذي تقوم به شركة "سينوك" الصينية، بالإضافة إلى الإسراع في أعمال المسوحات الزلزالية للجزء البري الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، مشيرا إلى أن عمليات الاستكشاف وتطوير الرقع ذات التراكيب الهايدروكاربونية يدعم خطط الوزارة بزيادة وإدامة الإنتاج الوطني، خصوصاً وأن النفط الوطنية، تعمل على تكثيف النشاط الاستكشافي البحري .
https://sputnikarabic.ae/20221021/وزارة-النفط-العراقية-تدعو-الشركات-الروسية-لاستكشاف-النفط-في-الرقع-الجديدة-1069318028.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... شركة صينية تبدأ في استكشاف أماكن النفط والغاز في الرقعة البحرية

08:20 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبرTelegram
بدأت الشركة الصينية "سينوك" في البحث عن النفط والغاز داخل الرقعة البحرية العراقية، وذلك بالتنسيق مع شركات ‏الاستكشاف النفطية بالدولة.
وأعلن مدير شركة الاستكشافات النفطية، علي جاسم، أن "الشركة الصينية "سينوك" باشرت أعمالها في تنفيذ عقد دراسة مشتركة للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد والمسوحات الجيوفيزيائية لاستكشاف التجمعات الهيدروكربونية بالرقعة البحرية العراقية شمال الخليج العربي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع جاسم موضحا أن "الرقعة البحرية تنقسم إلى جزئين بري وبحري، وتتضمن المرحلة الأهم عمليات تنظيف ورفع المخلفات الحربية (مقذوفات وألغام) من المسطح البري، حيث يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهد العسكري لوزارة الدفاع وشركة نفط البصرة، وكذلك المركز الإقليمي لشؤون الألغام في وزارة البيئة، بينما تقترب شركة "سينوك" الصينية من طرح مشروع التنظيف البحري للمناقصة قريبا على الشركات المتخصصة".
وأكد مدير شركة الاستكشافات النفطية العراقية "وجود رغبة ملحة لدى الحكومة في الاستثمار وزيادة الاحتياطات الوطنية لمواكبة احتياجات الأسواق وفقا للتوقعات بالعثور على الكميات التجارية المستهدفة أسوة بالدول المتشاطئة مع العراق"، وفق قوله.
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
وزارة النفط العراقية تدعو الشركات الروسية لاستكشاف النفط في الرقع الجديدة
21 أكتوبر, 12:41 GMT
وكان رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أكد في شهر يناير/ كانون الثاني على أهمية الإسراع في تنفيذ عمليات تطوير الرقع الاستكشافية البحرية والبرية.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط العرقية، أشار إسماعيل على أهمية الإسراع في عمليات الاستكشاف وإجراء المسوحات الزلزالية للرقعة البحرية في الخليج بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة للعمل البحري مع الجهات المعنية، جاء ذلك خلال رعايته وحضوره ورشة العمل الخاصة بدراسة خطط تطوير الرقعة البحرية التي نظمتها شركة الاستكشافات النفطية بالتعاون مع شركة "سينوك" الصينية.
وشدد إسماعيل على ضرورة البدء بإجراءات العمل وفق الدراسة المقدمة وتحديد نقاط أعمال إلاستكشاف في الجزء البحري للرقعة الذي تقوم به شركة "سينوك" الصينية، بالإضافة إلى الإسراع في أعمال المسوحات الزلزالية للجزء البري الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، مشيرا إلى أن عمليات الاستكشاف وتطوير الرقع ذات التراكيب الهايدروكاربونية يدعم خطط الوزارة بزيادة وإدامة الإنتاج الوطني، خصوصاً وأن النفط الوطنية، تعمل على تكثيف النشاط الاستكشافي البحري .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала