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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تحشد-عددا-كبيرا-من-الدبابات-والعربات-المدرعة-استعدادا-لهجوم-على-محور-خيرسون-1069873224.html
القوات الأوكرانية تحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة استعدادا لهجوم على محور خيرسون
القوات الأوكرانية تحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة استعدادا لهجوم على محور خيرسون
أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بحشد أعداد كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة في اتجاه خيرسون. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T07:05+0000
2022-11-06T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ستريموسوف صباح اليوم الاثنين، على صفحته الخاصة على منصة تلغرام: "قوات كبيرة من القوميين الأوكران تحشد قواتها في ضواحي منطقة خيرسون".وأضاف ستريموسوف قائلا: "إنهم يكدسون كمية كبيرة جدًا من المعدات ويحشدون عددا متزايدا من المرتزقة والعربات المدرعة والدبابات الأجنبية استعدادا للهجوم على محور خيرسون".وأعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
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روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة استعدادا لهجوم على محور خيرسون

07:05 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف "Z"; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف Z; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بحشد أعداد كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة في اتجاه خيرسون.
وقال ستريموسوف صباح اليوم الاثنين، على صفحته الخاصة على منصة تلغرام: "قوات كبيرة من القوميين الأوكران تحشد قواتها في ضواحي منطقة خيرسون".
وأضاف ستريموسوف قائلا: "إنهم يكدسون كمية كبيرة جدًا من المعدات ويحشدون عددا متزايدا من المرتزقة والعربات المدرعة والدبابات الأجنبية استعدادا للهجوم على محور خيرسون".
وأعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
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