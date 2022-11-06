https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تحشد-عددا-كبيرا-من-الدبابات-والعربات-المدرعة-استعدادا-لهجوم-على-محور-خيرسون-1069873224.html
القوات الأوكرانية تحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة استعدادا لهجوم على محور خيرسون
القوات الأوكرانية تحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة استعدادا لهجوم على محور خيرسون
أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بحشد أعداد كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة في اتجاه خيرسون. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T07:05+0000
2022-11-06T07:05+0000
2022-11-06T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ستريموسوف صباح اليوم الاثنين، على صفحته الخاصة على منصة تلغرام: "قوات كبيرة من القوميين الأوكران تحشد قواتها في ضواحي منطقة خيرسون".وأضاف ستريموسوف قائلا: "إنهم يكدسون كمية كبيرة جدًا من المعدات ويحشدون عددا متزايدا من المرتزقة والعربات المدرعة والدبابات الأجنبية استعدادا للهجوم على محور خيرسون".وأعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة استعدادا لهجوم على محور خيرسون
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أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بحشد أعداد كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة في اتجاه خيرسون.
وقال ستريموسوف صباح اليوم الاثنين، على صفحته الخاصة على منصة تلغرام: "قوات كبيرة من القوميين الأوكران تحشد قواتها في ضواحي منطقة خيرسون".
وأضاف ستريموسوف قائلا: "إنهم يكدسون كمية كبيرة جدًا من المعدات ويحشدون عددا متزايدا من المرتزقة والعربات المدرعة والدبابات الأجنبية استعدادا للهجوم على محور خيرسون".
وأعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون عن تشكيل
مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة.