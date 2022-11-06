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https://sputnikarabic.ae/20221106/بايدن-وشولتز-يرفضان-التهديدات-النووية-الروسية-ويؤكدان-الالتزام-بدعم-أوكرانيا-1069891540.html
بايدن وشولتز يرفضان "التهديدات النووية الروسية" ويؤكدان الالتزام بدعم أوكرانيا
بايدن وشولتز يرفضان "التهديدات النووية الروسية" ويؤكدان الالتزام بدعم أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي، "رفض التهديدات النووية الروسية الأخيرة"، واستمرار تزويد أوكرانيا بالدعم... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T18:57+0000
2022-11-06T18:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأحد، ذكر أن "الزعيمين أكدا أن التهديدات النووية الروسية الأخيرة غير مسؤولة، وأكدا استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والإنساني والأمني الذي تحتاجه".وفي وقت سابق، أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال 2023 قيمتها 18 مليار يورو.وقال بيان المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، نقلا عن الاتصال الهاتفي بين فون دير لاين وزيلينسكي، إن "الرئيسة فون دير لاين أبلغت زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريا، ويصل مجموعها إلى 18 مليار يورو، والتي ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أمس السبت، في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن وشولتز يرفضان "التهديدات النووية الروسية" ويؤكدان الالتزام بدعم أوكرانيا

18:57 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / John Macdougallالمستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي، "رفض التهديدات النووية الروسية الأخيرة"، واستمرار تزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والأمني.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأحد، ذكر أن "الزعيمين أكدا أن التهديدات النووية الروسية الأخيرة غير مسؤولة، وأكدا استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والإنساني والأمني الذي تحتاجه".
وفي وقت سابق، أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال 2023 قيمتها 18 مليار يورو.
وقال بيان المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، نقلا عن الاتصال الهاتفي بين فون دير لاين وزيلينسكي، إن "الرئيسة فون دير لاين أبلغت زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريا، ويصل مجموعها إلى 18 مليار يورو، والتي ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أمس السبت، في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.
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