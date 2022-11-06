https://sputnikarabic.ae/20221106/بولندا-تقول-إنها-لن-تقدم-تنازلات-للمفوضية-الأوروبية-بعد-الآن-1069888319.html
بولندا تقول إنها لن تقدم تنازلات للمفوضية الأوروبية بعد الآن
بولندا تقول إنها لن تقدم تنازلات للمفوضية الأوروبية بعد الآن
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقدم تنازلات بعد الآن للمفوضية الأوروبية، بعد سلسلة من الخلافات بين وارسو وبروكسل. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:52+0000
2022-11-06T16:52+0000
2022-11-06T16:52+0000
بولندا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وارسو - سبوتنيك. في يونيو/ حزيران، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة تعافي ما بعد "كوفيد" لبولندا، حيث خصصت أكثر من 35 مليار يورو (34.9 مليار دولار) لهذا الغرض.جاءت الموافقة على الخطة البولندية بعد تأخير، على الرغم من مزاعم الاتحاد الأوروبي المستمرة بأن وارسو لا تلتزم بسيادة القانون الأوروبية.ومع ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت لاحق إن الاتحاد الأوروبي لن يخصص الأموال لبولندا إلا إذا نفذت الدولة الإصلاحات المطلوبة من قبل الكتلة.وقال دودا قال في مقابلة مع بوابة الأخبار البولندية: "لن أتخذ أي خطوات استجابة لمقترحات من هذا الجانب بعد الآن. على حد علمي، لقد استوفينا جميع الشروط لتلقي الأموال".وأضاف أن الخطة أقرت بالفعل وبلاده تنتظر السداد، قائلا إنه يعتقد أن مجموعة من السياسيين "اليساريين الليبراليين" في بروكسل يريدون تغيير السلطة في بولندا.في العام الماضي، جمدت المفوضية الأوروبية 100 مليون يورو من التمويل لبولندا بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة أوروبية بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية البولندية للمحكمة العليا، وبالفعل تبنت وارسو تعديلات قانونية أنهت عمل الغرفة التأديبية هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221102/بولندا-تبني-سياجا-على-الحدود-مع-روسيا-1069735941.html
بولندا
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بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا تقول إنها لن تقدم تنازلات للمفوضية الأوروبية بعد الآن
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقدم تنازلات بعد الآن للمفوضية الأوروبية، بعد سلسلة من الخلافات بين وارسو وبروكسل.
وارسو - سبوتنيك
. في يونيو/ حزيران، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة تعافي ما بعد "كوفيد" لبولندا، حيث خصصت أكثر من 35 مليار يورو (34.9 مليار دولار) لهذا الغرض.
جاءت الموافقة على الخطة البولندية بعد تأخير، على الرغم من مزاعم الاتحاد الأوروبي المستمرة بأن وارسو لا تلتزم بسيادة القانون الأوروبية.
ومع ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
في وقت لاحق إن الاتحاد الأوروبي لن يخصص الأموال لبولندا إلا إذا نفذت الدولة الإصلاحات المطلوبة من قبل الكتلة.
وقال دودا قال في مقابلة مع بوابة الأخبار البولندية: "لن أتخذ أي خطوات استجابة لمقترحات من هذا الجانب بعد الآن. على حد علمي، لقد استوفينا جميع الشروط لتلقي الأموال".
وأضاف أن الخطة أقرت بالفعل وبلاده تنتظر السداد، قائلا إنه يعتقد أن مجموعة من السياسيين "اليساريين الليبراليين" في بروكسل يريدون تغيير السلطة في بولندا.
في العام الماضي، جمدت المفوضية الأوروبية 100 مليون يورو من التمويل لبولندا بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة أوروبية بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية البولندية للمحكمة العليا، وبالفعل تبنت وارسو تعديلات قانونية أنهت عمل الغرفة التأديبية هذا العام.