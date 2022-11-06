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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تقترح-دعما-ماليا-لأوكرانيا-بقيمة-18-مليار-يورو--1069883366.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعما ماليا لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعما ماليا لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو
أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال 2023... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:54+0000
2022-11-06T14:54+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، نقلا عن الاتصال الهاتفي بين فون دير لاين و زيلينسكي، إن "الرئيسة فون دير لاين أبلغت زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريًا، ويصل مجموعها إلى 18 مليار يورو، والتي ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023".وقالت وزارة الدفاع الهولندية، يوم الجمعة: "هولندا ستزود أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو، منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي -72".يشار إلى أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود كييف بـ 90 دبابة حديثة.
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العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعما ماليا لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو

14:54 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال 2023 قيمتها 18 مليار يورو.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، نقلا عن الاتصال الهاتفي بين فون دير لاين و زيلينسكي، إن "الرئيسة فون دير لاين أبلغت زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريًا، ويصل مجموعها إلى 18 مليار يورو، والتي ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أمس السبت، في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، يوم الجمعة: "هولندا ستزود أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو، منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي -72".
يشار إلى أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود كييف بـ 90 دبابة حديثة.
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