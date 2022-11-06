https://sputnikarabic.ae/20221106/بيانات-تكشف-وصول-أول-فرقة-لشرطة-كوريا-الجنوبية-إلى-موقع-حادث-تدافع-الهالوين-بعد-85-دقيقة-من-وقوعه-1069880926.html
بيانات تكشف وصول أول فرقة لشرطة كوريا الجنوبية إلى موقع حادث تدافع "الهالوين" بعد 85 دقيقة من وقوعه
بيانات تكشف وصول أول فرقة لشرطة كوريا الجنوبية إلى موقع حادث تدافع "الهالوين" بعد 85 دقيقة من وقوعه
أظهرت بيانات محلية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن أول فرقة شرطة وصلت إلى مكان حادث التدافع، الذي وقع خلال الاحتفال بعيد "الهالوين" في سيئول، بعد مرور... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T13:48+0000
2022-11-06T13:48+0000
2022-11-06T13:48+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وتم حشد ما مجموعه 5 فرق شرطة تابعة لوكالة شرطة العاصمة سيئول في يوم التدافع في منطقة إتايوان، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا، معظمهم في العشرينيات من العمر، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".كما أفادت بيانات الشرطة في كوريا الجنوبية أن الرئيس السابق لمركز شرطة يونغسان الذي يقع حي إيتايون، أن لي إيم-جيه، أصدر أوامر إلى الفرقة رقم 11 بالوصول إلى موقع الحادث في الساعة 11:40 مساء 29 أكتوبر/ تشرين الأول.وعُرف أن لي - الذي تم إيقافه عن العمل مؤقتا - وصل إلى محطة شرطة إيتايون الساعة 11:05 مساء يوم السبت، بعد نحو 50 دقيقة من وقوع حادث التدافع.بينما تلقى رئيس وكالة شرطة العاصمة، تكيم كوانغ-هو، الإحاطة بشأن الحادث متأخرا نحو الساعة 11:36 مساء يوم 29 أكتوبر، الأمر الذي جعل القيادة العليا للشرطة غير مدركة للوضع لأكثر من ساعة.قالت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الاثنين الماضي، إن عدد القتلى الناجم عن حادث التدافع الذي وقع مساء يوم السبت في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول خلال احتفال بعيد الهالوين ارتفع خلال الليل.ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة.ويُعتقد بأن التدافع حدث بسبب اندفاع حشود هائلة إلى زقاق منحدر ضيق حيث سقطت الحشود على بعضها البعض في المنطقة الشهيرة بالنوادي الليلية في سئيول.
https://sputnikarabic.ae/20221101/شرطة-كوريا-الجنوبية-تقر-بمسؤوليتها-عن-مأساة-الهالوين-1069704776.html
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كوريا الجنوبية, العالم
بيانات تكشف وصول أول فرقة لشرطة كوريا الجنوبية إلى موقع حادث تدافع "الهالوين" بعد 85 دقيقة من وقوعه
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أظهرت بيانات محلية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن أول فرقة شرطة وصلت إلى مكان حادث التدافع، الذي وقع خلال الاحتفال بعيد "الهالوين" في سيئول، بعد مرور حوالي 85 دقيقة من اندلاع الحادث.
وتم حشد ما مجموعه 5 فرق شرطة تابعة لوكالة شرطة العاصمة سيئول في يوم التدافع في منطقة إتايوان، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا، معظمهم في العشرينيات من العمر، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
كما أفادت بيانات الشرطة في كوريا الجنوبية أن الرئيس السابق لمركز شرطة يونغسان الذي يقع حي إيتايون، أن لي إيم-جيه، أصدر أوامر إلى الفرقة رقم 11 بالوصول إلى موقع الحادث في الساعة 11:40 مساء 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
وعُرف أن لي - الذي تم إيقافه عن العمل مؤقتا - وصل إلى محطة شرطة إيتايون الساعة 11:05 مساء يوم السبت، بعد نحو 50 دقيقة من وقوع حادث التدافع.
بينما تلقى رئيس وكالة شرطة العاصمة، تكيم كوانغ-هو، الإحاطة بشأن الحادث متأخرا نحو الساعة 11:36 مساء يوم 29 أكتوبر، الأمر الذي جعل القيادة العليا للشرطة غير مدركة للوضع لأكثر من ساعة.
قالت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الاثنين الماضي، إن عدد القتلى الناجم عن حادث التدافع الذي وقع مساء يوم السبت في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول خلال احتفال بعيد الهالوين ارتفع خلال الليل.
ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم
وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة.
ويُعتقد بأن التدافع حدث بسبب اندفاع حشود هائلة إلى زقاق منحدر ضيق حيث سقطت الحشود على بعضها البعض في المنطقة الشهيرة بالنوادي الليلية في سئيول.