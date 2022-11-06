https://sputnikarabic.ae/20221106/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-ألفي-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1069888192.html

تركيا تعلن ترحيل أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

تركيا تعلن ترحيل أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، ترحيل أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي من البلاد خلال الأسبوع الأخير. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T16:49+0000

2022-11-06T16:49+0000

2022-11-06T16:49+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102045/32/1020453208_0:287:3997:2535_1920x0_80_0_0_0e7c93eda23aade7abd4878dc263e8b8.jpg

جاء ذلك في بيان لرئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.وقالت إدارة الهجرة إنه تم ترحيل ألفين و106 مهاجرين غير نظاميين، في عموم البلاد.وأشارت إلى أنه "بفضل التدابير الأمنية على حدود البلاد، تم عرقلة دخول 3 آلاف و645 إلى البلاد عبر طرق غير قانونية، خلال الأسبوع الحالي".وأكدت الوزارة أنه منذ بداية العام 2022 تم عرقلة دخول 246 ألفاً و170 مهاجراً غير نظامي إلى الأراضي التركية.ولفتت إلى أن من بين المهاجرين الذين تم ترحيلهم خلال الأسبوع الجاري (ينتهي الأسبوع في تركيا يوم الأحد) 979 أفغانيا، و116 باكستانيا و1011 من جنسيات أخرى.وبلغ إجمالي المهاجرين الذين رحلتهم السلطات التركية منذ بداية العام الجاري 98 ألفا و923، بحسب المصدر ذاته.وبدأت تركيا في الأونة الأخيرة حملة واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين، وفرضت غرامة إدارية قدرها 2 مليون و152 ألف و366 ليرة تركية (نحو 116 ألف دولار) على 84 من أصحاب العقارات قاموا بتأجير منازلهم لمهاجرين غير شرعيين في إسطنبول، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-ضبط-مهاجرين-داخل-صندوق-حافلة-في-ولاية-وان-1067247467.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن