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https://sputnikarabic.ae/20221106/زلة-جديدة-من-بايدن-يقول-إنه-خفض-الدين-العام-لأمريكا-إلى-النصف-بدلا-من-عجز-الميزانية-1069879534.html
زلة جديدة من بايدن... يقول إنه خفض الدين العام لأمريكا إلى النصف بدلا من "عجز الميزانية"
زلة جديدة من بايدن... يقول إنه خفض الدين العام لأمريكا إلى النصف بدلا من "عجز الميزانية"
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لفظية جديدة خلال خطاب ألقاه، أمس السبت، قائلا إنه تمكن من ‏خفض الدين العام للولايات المتحدة إلى النصف بدلا من أن يقول "عجز... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T13:09+0000
2022-11-06T13:12+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وجاء تصريح بايدن (79 عاما) خلال خطاب في فيلادلفيا، من أجل دعم المرشحين من الحزب الديمقراطي، الذين سيكونون على الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، المقامة في يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.كما انتقد الرئيس الأمريكي الجمهوريين، وألقى باللوم على إدارة سلفه، دونالد ترامب، في زيادة الدين العام الأمريكي.وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغ عجز الموازنة الوطنية 1.38 تريليون دولار في السنة المالية 2022، بانخفاض قدره 50 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق، بينما لا يزال في الوقت نفسه الدين العام للبلاد عند مستوى قياسي تجاوز 31 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221104/قبل-انتخابات-التجديد-النصفي-في-أمريكا-معدل-البطالة-مازال-قريبا-من-أدنى-مستوى-له-خلال-50-عاما-1069830530.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

زلة جديدة من بايدن... يقول إنه خفض الدين العام لأمريكا إلى النصف بدلا من "عجز الميزانية"

13:09 GMT 06.11.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 06.11.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لفظية جديدة خلال خطاب ألقاه، أمس السبت، قائلا إنه تمكن من ‏خفض الدين العام للولايات المتحدة إلى النصف بدلا من أن يقول "عجز الميزانية".‏
وجاء تصريح بايدن (79 عاما) خلال خطاب في فيلادلفيا، من أجل دعم المرشحين من الحزب الديمقراطي، الذين سيكونون على الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، المقامة في يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
كما انتقد الرئيس الأمريكي الجمهوريين، وألقى باللوم على إدارة سلفه، دونالد ترامب، في زيادة الدين العام الأمريكي.
مكتب عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا... معدل البطالة ما زال قريبا من أدنى مستوى له خلال 50 عاما
4 نوفمبر, 14:48 GMT
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغ عجز الموازنة الوطنية 1.38 تريليون دولار في السنة المالية 2022، بانخفاض قدره 50 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق، بينما لا يزال في الوقت نفسه الدين العام للبلاد عند مستوى قياسي تجاوز 31 تريليون دولار.
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