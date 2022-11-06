https://sputnikarabic.ae/20221106/زلة-جديدة-من-بايدن-يقول-إنه-خفض-الدين-العام-لأمريكا-إلى-النصف-بدلا-من-عجز-الميزانية-1069879534.html

زلة جديدة من بايدن... يقول إنه خفض الدين العام لأمريكا إلى النصف بدلا من "عجز الميزانية"

زلة جديدة من بايدن... يقول إنه خفض الدين العام لأمريكا إلى النصف بدلا من "عجز الميزانية"

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لفظية جديدة خلال خطاب ألقاه، أمس السبت، قائلا إنه تمكن من ‏خفض الدين العام للولايات المتحدة إلى النصف بدلا من أن يقول "عجز... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T13:09+0000

2022-11-06T13:09+0000

2022-11-06T13:12+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وجاء تصريح بايدن (79 عاما) خلال خطاب في فيلادلفيا، من أجل دعم المرشحين من الحزب الديمقراطي، الذين سيكونون على الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، المقامة في يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.كما انتقد الرئيس الأمريكي الجمهوريين، وألقى باللوم على إدارة سلفه، دونالد ترامب، في زيادة الدين العام الأمريكي.وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغ عجز الموازنة الوطنية 1.38 تريليون دولار في السنة المالية 2022، بانخفاض قدره 50 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق، بينما لا يزال في الوقت نفسه الدين العام للبلاد عند مستوى قياسي تجاوز 31 تريليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20221104/قبل-انتخابات-التجديد-النصفي-في-أمريكا-معدل-البطالة-مازال-قريبا-من-أدنى-مستوى-له-خلال-50-عاما-1069830530.html

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