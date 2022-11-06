https://sputnikarabic.ae/20221106/مسؤول-أردني-يقول-إن-المملكة-متأثرة-بالتغيرات-المناخية-أكثر-من-غيرها-بـ20-1069889194.html
مسؤول أردني يقول إن المملكة متأثرة بالتغيرات المناخية أكثر من غيرها بـ20%
مسؤول أردني يقول إن المملكة متأثرة بالتغيرات المناخية أكثر من غيرها بـ20%
قال مسؤول أردني إن بلاده تأثرت بالتغيرات المناخية أكثر 20% من غيرها من البلدان، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تراجعا كبيرا في منسوب الأمطار. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T17:16+0000
2022-11-06T17:16+0000
2022-11-06T17:16+0000
أخبار المناخ في العالم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101657/69/1016576900_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_0d199301c0036a44127a80c4c5064949.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أمين عام وزارة البيئة الأردنية محمد الخشاشنة، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وقال الخشاشنة: "الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%، وخاصة في موضوع سقوط الأمطار".وأكد أنه تم التحضير لمشاركة الأردن في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" الذي ينعقد حاليا بشرم الشيخ المصرية حتى 28 من الشهر الجاري، منذ أكثر من 3 أشهر.ويعول الأردن من المشاركة في مؤتمر المناخ بشكل كبير من خلال 3 محاور هي المفاوضات التي تركز على عدة قضايا منها التكيف والتخفيف والتمويل والتعاون الدولي، والاجتماعات الثنائية والاجتماعات الأممية، والعلاقات الثنائية وعرض أبرز المنجزات الأردنية فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة التغير المناخي، وفق القناة.ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائيا، وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهد تغيرا ملحوظا في المناخ وارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة صيفا، وتأخر موسم الشتاء، وتراجعا في نسبة هطول الأمطار، مع انخفاض منسوب البحر الميت.ونتج عن ذلك انخفاض كبير في مخزون المياه الجوفية وتضاؤل منسوب المسطحات المائية، ما انعكس سلبا على قطاعات أهمها المياه والزراعة والسياحة، بحسب صحيفة "الغد" المحلية.ويحتل الأردن المرتبة الثانية بين الدول الأكثر معاناةً من شح المياه، وتعد موارد المياه في الأردن من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 في المئة من المصادر المتاحة.
https://sputnikarabic.ae/20221022/وسط-تحذيرات-البنك-الدولي-ما-هي-خطط-الأردن-لتخطي-أزمة-ندرة-المياه؟-1069356439.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101657/69/1016576900_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_ecb5030baafca36010f3af4615c728c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المناخ في العالم, أخبار الأردن
أخبار المناخ في العالم, أخبار الأردن
مسؤول أردني يقول إن المملكة متأثرة بالتغيرات المناخية أكثر من غيرها بـ20%
تابعنا عبر
قال مسؤول أردني إن بلاده تأثرت بالتغيرات المناخية أكثر 20% من غيرها من البلدان، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تراجعا كبيرا في منسوب الأمطار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أمين عام وزارة البيئة الأردنية محمد الخشاشنة، وفق قناة
"المملكة" الرسمية.
وقال الخشاشنة: "الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%، وخاصة في موضوع سقوط الأمطار".
وأكد أنه تم التحضير لمشاركة الأردن في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" الذي ينعقد حاليا بشرم الشيخ المصرية حتى 28 من الشهر الجاري، منذ أكثر من 3 أشهر.
ويعول الأردن من المشاركة في مؤتمر المناخ
بشكل كبير من خلال 3 محاور هي المفاوضات التي تركز على عدة قضايا منها التكيف والتخفيف والتمويل والتعاون الدولي، والاجتماعات الثنائية والاجتماعات الأممية، والعلاقات الثنائية وعرض أبرز المنجزات الأردنية فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة التغير المناخي، وفق القناة.
ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائيا، وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهد تغيرا ملحوظا في المناخ وارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة صيفا، وتأخر موسم الشتاء، وتراجعا في نسبة هطول الأمطار، مع انخفاض منسوب البحر الميت.
ونتج عن ذلك انخفاض كبير في مخزون المياه الجوفية وتضاؤل منسوب المسطحات المائية، ما انعكس سلبا على قطاعات أهمها المياه والزراعة والسياحة، بحسب صحيفة
"الغد" المحلية.
ويحتل الأردن المرتبة الثانية بين الدول الأكثر معاناةً من شح المياه
، وتعد موارد المياه في الأردن من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 في المئة من المصادر المتاحة.