رئيس "كوب 27" يقول إن تغير المناخ أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر... فيديو
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالمدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27
© AFP 2022 / JOSEPH EID
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري ، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، إن هناك إدراكا أكبر في الوقت الحالي للخطر الذي يهدد العالم بسبب تغير المناخ.
وأضاف شكري خلال الجلسة الإجرائية للدورة الـ27 للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، إن العالم يواجه فجوات مقلقة في جهود مواجهة التغير المناخي.
سامح شكري: مصر عازمة على مواصلة المسيرة في شرم الشيخ لنجعل من مؤتمر المناخ نقطة فارقة وعلامة مميزة— eXtra news (@Extranewstv) November 6, 2022
#قمة_المناخ_مصر_2022 #egypt_cop27#eXtranews pic.twitter.com/ftOHojGyB1
وأكد شكري في كلمته عقب انتخابه رئيساً للمؤتمر وتسلم مصر الرئاسة من بريطانيا، أن كافة الشواهد تؤكد أن تغير المناخ أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر.
وتابع "العلم بات يؤكد أن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية لم يعد قابلاً للاستدامة".
وأوضح أن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير "سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة".
وأوضح أن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير "سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة".
شكري: أناشدكم جميعا أن تضعوا نصب أعينكم أن هذه القمة ليست عملا تفاوضيا منفصلا عن الواقع— eXtra news (@Extranewstv) November 6, 2022
#قمة_المناخ_مصر_2022 #egypt_cop27#eXtranews pic.twitter.com/fggcSBGjq0
وأشار إلى أن الدراسات العلمية تؤكد من خلال أحدث التقارير الصادرة أنه رغم الجهود المبذولة إلا أننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق سواءً فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس (1.5 درجة مئوية) أو التكيف من آثار التغير المناخي أو توفير التمويل لمواجهة آثار التغير المناخي.
وقال إن الكوارث الطبيعية في باكستان والقارة الأفريقية وغيرها، تمثل "عبرة وعظة وصوت نذير يتردد يدعونا لليقظة والحرص والتحرك العاجل للوفاء بالتزاماتنا".
وقال إن الكوارث الطبيعية في باكستان والقارة الأفريقية وغيرها، تمثل "عبرة وعظة وصوت نذير يتردد يدعونا لليقظة والحرص والتحرك العاجل للوفاء بالتزاماتنا".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.