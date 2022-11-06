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رئيس "كوب 27" يقول إن تغير المناخ أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر... فيديو
رئيس "كوب 27" يقول إن تغير المناخ أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر... فيديو
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري ، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، إن هناك إدراكا أكبر في الوقت الحالي للخطر الذي يهدد... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T10:54+0000
2022-11-06T10:54+0000
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وأضاف شكري خلال الجلسة الإجرائية للدورة الـ27 للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، إن العالم يواجه فجوات مقلقة في جهود مواجهة التغير المناخي.وأكد شكري في كلمته عقب انتخابه رئيساً للمؤتمر وتسلم مصر الرئاسة من بريطانيا، أن كافة الشواهد تؤكد أن تغير المناخ أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر. وتابع "العلم بات يؤكد أن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية لم يعد قابلاً للاستدامة".وأوضح أن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير "سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة".وأشار إلى أن الدراسات العلمية تؤكد من خلال أحدث التقارير الصادرة أنه رغم الجهود المبذولة إلا أننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق سواءً فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس (1.5 درجة مئوية) أو التكيف من آثار التغير المناخي أو توفير التمويل لمواجهة آثار التغير المناخي.وقال إن الكوارث الطبيعية في باكستان والقارة الأفريقية وغيرها، تمثل "عبرة وعظة وصوت نذير يتردد يدعونا لليقظة والحرص والتحرك العاجل للوفاء بالتزاماتنا".وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.
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رئيس "كوب 27" يقول إن تغير المناخ أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر... فيديو

10:54 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالمدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27
المدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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قال سامح شكري وزير الخارجية المصري ، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، إن هناك إدراكا أكبر في الوقت الحالي للخطر الذي يهدد العالم بسبب تغير المناخ.
وأضاف شكري خلال الجلسة الإجرائية للدورة الـ27 للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، إن العالم يواجه فجوات مقلقة في جهود مواجهة التغير المناخي.
وأكد شكري في كلمته عقب انتخابه رئيساً للمؤتمر وتسلم مصر الرئاسة من بريطانيا، أن كافة الشواهد تؤكد أن تغير المناخ أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر.
وتابع "العلم بات يؤكد أن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية لم يعد قابلاً للاستدامة".

وأوضح أن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير "سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة".
وأشار إلى أن الدراسات العلمية تؤكد من خلال أحدث التقارير الصادرة أنه رغم الجهود المبذولة إلا أننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق سواءً فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس (1.5 درجة مئوية) أو التكيف من آثار التغير المناخي أو توفير التمويل لمواجهة آثار التغير المناخي.

وقال إن الكوارث الطبيعية في باكستان والقارة الأفريقية وغيرها، تمثل "عبرة وعظة وصوت نذير يتردد يدعونا لليقظة والحرص والتحرك العاجل للوفاء بالتزاماتنا".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.
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