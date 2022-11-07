https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تقول-إن-إطلاق-صاروخ-قائم-100-بنجاح-يجسد-الاقتدار-الوطني-وقوة-علمائها-1069920825.html
إيران تقول إن إطلاق صاروخ "قائم 100" بنجاح يجسد الاقتدار الوطني وقوة علمائها
إيران تقول إن إطلاق صاروخ "قائم 100" بنجاح يجسد الاقتدار الوطني وقوة علمائها
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن "إطلاق صاروق "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية يعتبر تجسيدا للاقتدار الوطني وقوة... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:54+0000
2022-11-07T16:54+0000
2022-11-07T16:54+0000
أخبار إيران
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وقال كنعاني، عبر حسابه علی "تویتر"، إن "إطلاق صاروخ قائم 100 الحامل للاقمار الصناعية بنجاح يجسد أيضا قوة العلماء الإيرانيين في الصعود إلی قمم العلوم والتقنيات الجديدة رغم الحظر المفروض وممارسة الضغط الأقصى علیهم وهذا ما يغضب أعداء الشعب الإيراني اللدودين حيث يلجؤون إلى إطلاق التخرصات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية.وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه "اكتمل بنجاح اختبار الطيران للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية بمحرك يعمل بالوقود الصلب".وأعلنت إيران في وقت سابق إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيّام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـحادي عشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تقول إن إطلاق صاروخ "قائم 100" بنجاح يجسد الاقتدار الوطني وقوة علمائها
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن "إطلاق صاروق "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية يعتبر تجسيدا للاقتدار الوطني وقوة العلماء الإيرانيين في تحقيق الإنجازات العلمية والتقنية الحديثة".
وقال كنعاني، عبر حسابه علی "تویتر"، إن "إطلاق صاروخ قائم 100 الحامل للاقمار الصناعية بنجاح يجسد أيضا قوة العلماء الإيرانيين في الصعود إلی قمم العلوم والتقنيات الجديدة رغم الحظر المفروض وممارسة الضغط الأقصى علیهم وهذا ما يغضب أعداء الشعب الإيراني اللدودين حيث يلجؤون إلى إطلاق التخرصات".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "قائم 100"
الحامل للأقمار الصناعية.
وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه "اكتمل بنجاح اختبار الطيران للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية بمحرك يعمل بالوقود الصلب".
وأعلنت إيران في وقت سابق إطلاق القمر الصناعي "خيّام"
بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيّام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـحادي عشر.