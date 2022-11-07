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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221107/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-وجود-خسائر-في-صفوف-اللواء-155-لمشاة-البحرية-----1069903811.html
الدفاع الروسية تنفي مزاعم وجود "خسائر" في صفوف اللواء 155 لمشاة البحرية
الدفاع الروسية تنفي مزاعم وجود "خسائر" في صفوف اللواء 155 لمشاة البحرية
نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أفاد بها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعوا فيها وجود "خسائر فادحة في الأفراد والمعدات" في اللواء 155 لمشاة البحرية... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:49+0000
2022-11-07T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكدت الدفاع الروسية أن وحدات اللواء 155 تقوم بعمليات هجومية فعالة على محور أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، منذ أكثر من 10 أيام ضد الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، وتحرز تقدما في المناطق الواقعة تحت مسؤوليات عمل اللواء، حيث أحدثت خرقا في عمق الدفاع الأوكرانية وصل حتى 5 كيلومترات.وأشارت الدفاع الروسية إن نسبة الخسائر الأوكرانية إلى الخسائر الروسية في منطقة القتال التابعة للواء 155 البحري في اتجاه أوغليدار تصل إلى 9 خسائر أوكرانية مقابل 1 للروسية.وأكدت الوزارة أنه في الوقت الحالي يواصل اللواء هجوما معالا ونشيطا في المناطق الخاضعة لمهماته القتالية حتى انهاء المهة بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html
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روسيا

الدفاع الروسية تنفي مزاعم وجود "خسائر" في صفوف اللواء 155 لمشاة البحرية

11:49 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أفاد بها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعوا فيها وجود "خسائر فادحة في الأفراد والمعدات" في اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي، وكشفت عن بيانات مهمة حول طبيعة المعركة.
وأكدت الدفاع الروسية أن وحدات اللواء 155 تقوم بعمليات هجومية فعالة على محور أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، منذ أكثر من 10 أيام ضد الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، وتحرز تقدما في المناطق الواقعة تحت مسؤوليات عمل اللواء، حيث أحدثت خرقا في عمق الدفاع الأوكرانية وصل حتى 5 كيلومترات.

"بسبب الإجراءات الفعالة لقادة الوحدات، فإن خسائر مشاة البحرية (الروسية) خلال هذه الفترة لا تتجاوز 1 ٪ من الأفراد المقاتلين و7 ٪ من الجرحى، وقد عاد جزء كبير منهم بالفعل إلى الخدمة".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
الدفاع الروسية
وأشارت الدفاع الروسية إن نسبة الخسائر الأوكرانية إلى الخسائر الروسية في منطقة القتال التابعة للواء 155 البحري في اتجاه أوغليدار تصل إلى 9 خسائر أوكرانية مقابل 1 للروسية.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
11:16 GMT

"خسائر العدو على طول خط التماس القتالي للواء في المتوسط تصل إلى سبعة إلى واحد (7 جنود أوكران مقابل جندي روسي)، وفي بعض المناطق، تصل النسبة إلى تسعة إلى واحد في الأشخاص والمعدات (9 جنود أوكران مقابل جندي روسي)".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
الدفاع الروسية
وأكدت الوزارة أنه في الوقت الحالي يواصل اللواء هجوما معالا ونشيطا في المناطق الخاضعة لمهماته القتالية حتى انهاء المهة بالكامل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
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