https://sputnikarabic.ae/20221107/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-وجود-خسائر-في-صفوف-اللواء-155-لمشاة-البحرية-----1069903811.html

الدفاع الروسية تنفي مزاعم وجود "خسائر" في صفوف اللواء 155 لمشاة البحرية

الدفاع الروسية تنفي مزاعم وجود "خسائر" في صفوف اللواء 155 لمشاة البحرية

نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أفاد بها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعوا فيها وجود "خسائر فادحة في الأفراد والمعدات" في اللواء 155 لمشاة البحرية... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T11:49+0000

2022-11-07T11:49+0000

2022-11-07T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأكدت الدفاع الروسية أن وحدات اللواء 155 تقوم بعمليات هجومية فعالة على محور أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، منذ أكثر من 10 أيام ضد الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، وتحرز تقدما في المناطق الواقعة تحت مسؤوليات عمل اللواء، حيث أحدثت خرقا في عمق الدفاع الأوكرانية وصل حتى 5 كيلومترات.وأشارت الدفاع الروسية إن نسبة الخسائر الأوكرانية إلى الخسائر الروسية في منطقة القتال التابعة للواء 155 البحري في اتجاه أوغليدار تصل إلى 9 خسائر أوكرانية مقابل 1 للروسية.وأكدت الوزارة أنه في الوقت الحالي يواصل اللواء هجوما معالا ونشيطا في المناطق الخاضعة لمهماته القتالية حتى انهاء المهة بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html

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