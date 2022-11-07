https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html
القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد الجيش الروسي لهجوم كتيبة تكتيكية أوكرانية في مقاطعة خيرسون. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:16+0000
2022-11-07T11:16+0000
2022-11-07T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "صدت القوات الروسية، على محور "كريفوي روغ"، بإسناد من المدفعية، هجوما لكتيبة مجموعة تكتيكية من القوات الأوكرانية في مناطق، دودتشاني ونوفايا كامينكا وبيلوغوركا، بمقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أنه تم إجبار العدو على التقهقر إلى مواقعه الأصلية. في الوقت نفسه، تم القضاء على أكثر من 110 جنود أوكران وتدمير 11 عربة مدرعة و 13 مركبة.وتابع البيان "تم تدمير مستودعين لأسلحة القذائف والمدفعية في مناطق بيلوغوري وكوشوفوي، ومنطقة زابوروجيه، وكذلك مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غاليوينوفو، بالإضافة لتدمير محطتي رادار".وقالت الوزارة، "إجمالا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 331 طائرة (حربية)، و170 مروحية و2458 مسيرة (طائرة بدون طيار)".وبحسب البيان، تم تدمير 387 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و6421 دبابة وعربة قتالية مصفحة أخرى، و884 راجمة إطلاق صواريخ متعددة، و3562 مدفع ميداني وهاون، و7109 سيارة عسكرية خاصة.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-320-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-ولوغانسك-1069853526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد الجيش الروسي لهجوم كتيبة تكتيكية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "صدت القوات الروسية، على محور "كريفوي روغ"، بإسناد من المدفعية، هجوما لكتيبة مجموعة تكتيكية من القوات الأوكرانية في مناطق، دودتشاني ونوفايا كامينكا وبيلوغوركا، بمقاطعة خيرسون.
وأشار البيان إلى أنه تم إجبار العدو على التقهقر إلى مواقعه الأصلية. في الوقت نفسه، تم القضاء على أكثر
من 110 جنود أوكران وتدمير 11 عربة مدرعة و 13 مركبة.
وتابع البيان "تم تدمير مستودعين لأسلحة القذائف والمدفعية في مناطق بيلوغوري وكوشوفوي، ومنطقة زابوروجيه، وكذلك مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غاليوينوفو، بالإضافة لتدمير محطتي رادار".
وقالت الوزارة، "إجمالا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
، تم تدمير 331 طائرة (حربية)، و170 مروحية و2458 مسيرة (طائرة بدون طيار)".
وبحسب البيان، تم تدمير 387 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و6421 دبابة وعربة قتالية مصفحة أخرى، و884 راجمة إطلاق صواريخ متعددة، و3562 مدفع ميداني وهاون، و7109 سيارة عسكرية خاصة.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.