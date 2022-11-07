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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html
القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد الجيش الروسي لهجوم كتيبة تكتيكية أوكرانية في مقاطعة خيرسون. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:16+0000
2022-11-07T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "صدت القوات الروسية، على محور "كريفوي روغ"، بإسناد من المدفعية، هجوما لكتيبة مجموعة تكتيكية من القوات الأوكرانية في مناطق، دودتشاني ونوفايا كامينكا وبيلوغوركا، بمقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أنه تم إجبار العدو على التقهقر إلى مواقعه الأصلية. في الوقت نفسه، تم القضاء على أكثر من 110 جنود أوكران وتدمير 11 عربة مدرعة و 13 مركبة.وتابع البيان "تم تدمير مستودعين لأسلحة القذائف والمدفعية في مناطق بيلوغوري وكوشوفوي، ومنطقة زابوروجيه، وكذلك مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غاليوينوفو، بالإضافة لتدمير محطتي رادار".وقالت الوزارة، "إجمالا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 331 طائرة (حربية)، و170 مروحية و2458 مسيرة (طائرة بدون طيار)".وبحسب البيان، تم تدمير 387 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و6421 دبابة وعربة قتالية مصفحة أخرى، و884 راجمة إطلاق صواريخ متعددة، و3562 مدفع ميداني وهاون، و7109 سيارة عسكرية خاصة.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-320-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-ولوغانسك-1069853526.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران

11:16 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد الجيش الروسي لهجوم كتيبة تكتيكية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "صدت القوات الروسية، على محور "كريفوي روغ"، بإسناد من المدفعية، هجوما لكتيبة مجموعة تكتيكية من القوات الأوكرانية في مناطق، دودتشاني ونوفايا كامينكا وبيلوغوركا، بمقاطعة خيرسون.
وأشار البيان إلى أنه تم إجبار العدو على التقهقر إلى مواقعه الأصلية. في الوقت نفسه، تم القضاء على أكثر من 110 جنود أوكران وتدمير 11 عربة مدرعة و 13 مركبة.
وتابع البيان "تم تدمير مستودعين لأسلحة القذائف والمدفعية في مناطق بيلوغوري وكوشوفوي، ومنطقة زابوروجيه، وكذلك مخزن وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غاليوينوفو، بالإضافة لتدمير محطتي رادار".
وقالت الوزارة، "إجمالا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 331 طائرة (حربية)، و170 مروحية و2458 مسيرة (طائرة بدون طيار)".
وبحسب البيان، تم تدمير 387 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و6421 دبابة وعربة قتالية مصفحة أخرى، و884 راجمة إطلاق صواريخ متعددة، و3562 مدفع ميداني وهاون، و7109 سيارة عسكرية خاصة.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك
5 نوفمبر, 11:23 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
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