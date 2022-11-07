https://sputnikarabic.ae/20221107/الصين-تكشف-عن-نظام-دفاع-جوي-خاص-للطائرات-دون-طيار-بنظامين-حربيين-مدمر-وناعم-صور-وفيديو---1069907756.html
الصين تكشف عن نظام دفاع جوي خاص للطائرات دون طيار بنظامين حربيين "مدمر" و"ناعم"... صور وفيديو
الصين تكشف عن نظام دفاع جوي خاص للطائرات دون طيار بنظامين حربيين "مدمر" و"ناعم"... صور وفيديو
تقوم شركة الصينية للعلوم وصناعة الفضاء (CASIC)، بالكشف لأول مرة، عن نظام جديد للدفاع الجوي الخاص لتدمير الطائرات دون طيار، مزود بنظامين، حيث عرض النظام الجديد... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T13:54+0000
2022-11-07T13:54+0000
2022-11-07T13:54+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1048455880_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3a30986fa01034c254c855349a8c2d67.jpg
ويعتمد النظام الجديد على صواريخ قصيرة المدى مضادة للطائرات من فئة "HQ-17AE"، بالإضافة إلى رادارات كهروضوئية تستطيع الكشف عن الأهداف منخفضة الارتفاع.وبحسب التقرير المنشور في صحفية "غلوبال تايمز" الصينية، يستطيع النظام أيضا "رؤية" أهداف مختلفة ومتعددة في نفس الوقت.وتتم معالجة المعلومات حول الأهداف التي ترصدها الرادارات بواسطة نظام الدفاع الجوي الأرضي "ZK-K20"، والذي سيقرر على الفور تدمير الأهداف وفقًا لدرجة التهديد التي تسببها.وبعد إعطاء أمر بتدمير الهدف من قبل المنظومة، يتم ضرب الأهداف بواسطة مجمع صواريخ "HQ-17AE"، القادر على اعتراض ما يصل إلى أربعة أهداف في وقت واحد، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المحمول "QW-12".وسيقام معرض الصين الدولي الرابع عشر للطيران في تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين في الفترة الممتدة من 8 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تشهد فعاليات المعرض الكشف عن مختلف صنوف الأسلحة الصينية الحديثة مثل الطائرات والدفاعات الجوية وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20221105/ظهور-القاذفة-الاستراتيجية-الصينية-الجديدة-بترسانة-صورايخ-صياد-السفن-الباليستية-صور-وفيديو-1069855477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1048455880_100:0:1033:700_1920x0_80_0_0_ad5a55a7b55c81e7dd7485dac483553c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
الصين تكشف عن نظام دفاع جوي خاص للطائرات دون طيار بنظامين حربيين "مدمر" و"ناعم"... صور وفيديو
تابعنا عبر
تقوم شركة الصينية للعلوم وصناعة الفضاء (CASIC)، بالكشف لأول مرة، عن نظام جديد للدفاع الجوي الخاص لتدمير الطائرات دون طيار، مزود بنظامين، حيث عرض النظام الجديد ضمن فعاليات معرض الصين الدولي الرابع عشر للطيران ومعرض الفضاء في تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
ويعتمد النظام الجديد على صواريخ قصيرة المدى مضادة للطائرات من فئة "HQ-17AE"، بالإضافة إلى رادارات كهروضوئية تستطيع الكشف عن الأهداف منخفضة الارتفاع.
تستطيع المنظومة اكتشاف أكثر من 20 هدفا في الثانية على مسافة تمتد من 500 متر إلى 18 كيلومترا.
وبحسب التقرير المنشور في صحفية "غلوبال تايمز" الصينية
، يستطيع النظام أيضا "رؤية" أهداف مختلفة ومتعددة في نفس الوقت.
وتتم معالجة المعلومات حول الأهداف التي ترصدها الرادارات بواسطة نظام الدفاع الجوي الأرضي "ZK-K20"، والذي سيقرر على الفور تدمير الأهداف وفقًا لدرجة التهديد التي تسببها.
وبعد إعطاء أمر بتدمير الهدف من قبل المنظومة، يتم ضرب الأهداف بواسطة مجمع صواريخ "HQ-17AE"، القادر على اعتراض ما يصل إلى أربعة أهداف في وقت واحد، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المحمول "QW-12".
النظام مزود أيضا بإجراءات مضادة للطائرات المسيرة تعتمد على مبدأ "الحرب ناعمة"، أي من خلال إجراءات التداخل الكهرومغناطيسي، والذي يحل مشكلة تكلفة مواجهة الطائرات دون طيار الرخيصة.
وانغ ون قانغ
المتحدث باسم أكاديمية "Second CASIC"
وسيقام معرض الصين الدولي الرابع عشر للطيران في تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين في الفترة الممتدة من 8 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تشهد فعاليات المعرض الكشف عن مختلف صنوف الأسلحة الصينية الحديثة مثل الطائرات والدفاعات الجوية وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.