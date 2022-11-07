https://sputnikarabic.ae/20221107/القضاء-العسكري-في-غزة-يؤيد-أحكاما-بإعدام-3-أشخاص-بتهمة-التخابر-مع-إسرائيل-1069912785.html
القضاء العسكري في غزة يؤيد أحكاما بإعدام 3 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل
القضاء العسكري في غزة يؤيد أحكاما بإعدام 3 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل
أيدت المحكمة العسكرية العليا في قطاع غزة الخاضع لحركة "حماس"، أحكاما قضائية بإعدام 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح إسرائيل. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T14:46+0000
2022-11-07T14:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الداخلية بالقطاع، في بيان، "أيدت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري، اليوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في ثلاث قضايا مختلفة".وأضافت الوزارة: "أدانت المحكمة المُدانين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979".وجميع المدانين في العقد الخامس من العمر.كانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت، أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، إعدام خمسة أشخاص بينهم اثنان ثبتت إدانتهما بتهمة التخابر لصالح إسرائيل (وثلاثة لثبوت ارتكابهم جرائم أمنية وجنائية).
https://sputnikarabic.ae/20221106/وكالة-تقول-إن-حماس-اعتقلت-شخصين-بسبب-إطلاق-صواريخ-على-إسرائيل-1069891332.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القضاء العسكري في غزة يؤيد أحكاما بإعدام 3 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل
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أيدت المحكمة العسكرية العليا في قطاع غزة الخاضع لحركة "حماس"، أحكاما قضائية بإعدام 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الداخلية بالقطاع، في بيان، "أيدت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري
، اليوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في ثلاث قضايا مختلفة".
وأضافت الوزارة: "أدانت المحكمة المُدانين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979".
وجميع المدانين في العقد الخامس من العمر.
كانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت، أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، إعدام خمسة أشخاص بينهم اثنان ثبتت إدانتهما بتهمة التخابر لصالح إسرائيل
(وثلاثة لثبوت ارتكابهم جرائم أمنية وجنائية).