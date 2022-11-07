https://sputnikarabic.ae/20221107/المجر-تهدد-بوقف-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-المشتركة-لأوكرانيا-1069921538.html
المجر تهدد بوقف مساعدات الاتحاد الأوروبي المشتركة لأوكرانيا
المجر تهدد بوقف مساعدات الاتحاد الأوروبي المشتركة لأوكرانيا
هدد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بوقف دعم بلاده جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا من خلال جمع الأموال بشكل مشترك، وهو الموقف الذي يأتي في الوقت الذي... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T17:07+0000
2022-11-07T17:07+0000
2022-11-07T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
قال سيارتو في مؤتمر صحفي عقد في صوفيا، اليوم الاثنين، إن المجر قدمت الدعم لكييف على أساس ثنائي وستواصل القيام بذلك.وبحسب "بلومبرغ"، سيقترح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء القادم، حزمة مساعدات جديدة بقيمة 18 مليار يورو (18 مليار دولار) لأوكرانيا لعام 2023، وستستخدم الحزمة ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لجمع الأموال من أجل كييف، وهي خطوة تتضمن تغييرات في أنظمة الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الدعم بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.وأيدت المجر في وقت سابق قرار الاتحاد الأوروبي بجمع الأموال بشكل مشترك لتمويل تعافي الكتلة من جائحة "كوفيد 19"، لكنها لم تحصل بعد على حصتها من هذه الأموال.ويخطط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمناقشة وضع أموال التعافي في اجتماع يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تواجه المجر موعدا نهائيا في نهاية العام لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستفاء الشروط.وقال أوربان لصحيفة "بودابستر تسايتونج" الشهر الماضي: "إنهم يعاقبوننا ويبتزوننا علانية بأموال الاتحاد الأوروبي. لكن لا يوجد أساس قانوني لهذا، إنه ابتزاز محض وواضح".
https://sputnikarabic.ae/20221107/فرنسا-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-برد-سريع-وحازم-ضد-قانون-بايدن-المتعلق-بالمناخ-1069911735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
المجر تهدد بوقف مساعدات الاتحاد الأوروبي المشتركة لأوكرانيا
تابعنا عبر
هدد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بوقف دعم بلاده جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا من خلال جمع الأموال بشكل مشترك، وهو الموقف الذي يأتي في الوقت الذي تحارب فيه بودابست مع الكتلة للحصول على أموال التعافي من كورونا.
قال سيارتو في مؤتمر صحفي عقد في صوفيا، اليوم الاثنين، إن المجر قدمت الدعم لكييف على أساس ثنائي وستواصل القيام بذلك.
وشدد الوزير المجري على أن بودابست تعارض أي ترتيب من شأنه أن يتضمن تمويلا مشتركا مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب "بلومبرغ"
، سيقترح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء القادم، حزمة مساعدات جديدة بقيمة 18 مليار يورو (18 مليار دولار) لأوكرانيا لعام 2023، وستستخدم الحزمة ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لجمع الأموال من أجل كييف، وهي خطوة تتضمن تغييرات في أنظمة الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الدعم بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.
وأيدت المجر في وقت سابق قرار الاتحاد الأوروبي بجمع الأموال بشكل مشترك لتمويل تعافي الكتلة من جائحة "كوفيد 19"، لكنها لم تحصل بعد على حصتها من هذه الأموال.
ويخطط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمناقشة وضع أموال التعافي في اجتماع يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تواجه المجر موعدا نهائيا في نهاية العام لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستفاء الشروط.
ويعمل المسؤولون على تقييم التقدم الذي أحرزته المجر في تعديل 17 نصا تشريعيا، تعهدت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بالعمل عليها للحد من الكسب غير المشروع.
وقال أوربان لصحيفة "بودابستر تسايتونج" الشهر الماضي: "إنهم يعاقبوننا ويبتزوننا علانية بأموال الاتحاد الأوروبي. لكن لا يوجد أساس قانوني لهذا، إنه ابتزاز محض وواضح".