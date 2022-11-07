https://sputnikarabic.ae/20221107/بايدن-يتصل-بنتنياهو-لأول-مرة-بعد-فوز-تكتله-في-الانتخابات-الإسرائيلية-1069923791.html
بايدن يتصل بنتنياهو لأول مرة بعد فوز تكتله في الانتخابات الإسرائيلية
بايدن يتصل بنتنياهو لأول مرة بعد فوز تكتله في الانتخابات الإسرائيلية
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فوز تكتله في الانتخابات الأخيرة للكنيست في إسرائيل. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T18:57+0000
2022-11-07T18:57+0000
2022-11-07T18:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "بعد 6 أيام من الانتخابات، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يتصل بنتنياهو لأول مرة بعد فوز تكتله في الانتخابات الإسرائيلية
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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فوز تكتله في الانتخابات الأخيرة للكنيست في إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "بعد 6 أيام من الانتخابات، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".
وفاز معسكر نتنياهو
الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.
ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.
ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.
وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.