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بولندا تبدأ توسيع قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بوفيدز وسط البلاد
بولندا تبدأ توسيع قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بوفيدز وسط البلاد
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوش بلاشاك، اليوم الاثنين، بأن بولندا تقوم بتوسيع قاعدة القوات الجوية الأميركية في بوفيدز بوسط البلاد في... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:09+0000
2022-11-07T16:09+0000
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وارسو - سبوتنيك. وقال بلاشاك للصحفيين: "استثمار آخر في القاعدة في بوفيدزي. الاستثمار هذه المرة مخصص لسلاح الجو الأمريكي. تم نشر لواء الطيران القتالي للولايات المتحدة في بوفيدز، مسلح بمروحيات هجومية من طراز "أباتشي"".وتابع بلاشاك: "خلال عدة سنوات مقبلة، سنقوم بتجهيز قاعدة لهذه المروحيات، على شكل حظائر ومستودعات من ناحية، ومن ناحية أخرى قاعدة وقود حتى تتمكن المروحيات من العمل من بوفيدز، وحتى تمكن من دعم القوات البولندية وقوة حلف شمال الأطلسي (النتو)".ولفت الوزير البولندي، إلى أن هذا ليس أول استثمار بولندي في هذه القاعدة الأمريكية؛ مشيرا إلى أنه "في يونيو/ حزيران الماضي، بدأنا مع السفير الأمريكي، مارك بجيزينسكي، ببناء مستودع للذخيرة في بوفيدزي".وتابع "لذلك، يمكننا القول، إن بوفيدز أصبحت مجمعًا عسكريًا يستعد لدعم القوات البولندية وقوات حلف الناتو على الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي".ووفقًا لأحدث المعلومات، يتمركز حاليًا أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الروسية-تحيد-620-مسلحا-أوكرانيا-ومرتزقا-في-دونيتسك-ولوغانسك-وخاركوف--1069877969.html
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العالم

بولندا تبدأ توسيع قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بوفيدز وسط البلاد

16:09 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / USMCمروحية أمريكية
مروحية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / USMC
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صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوش بلاشاك، اليوم الاثنين، بأن بولندا تقوم بتوسيع قاعدة القوات الجوية الأميركية في بوفيدز بوسط البلاد في مقاطعة "بولندا الكبرى".
وارسو - سبوتنيك. وقال بلاشاك للصحفيين: "استثمار آخر في القاعدة في بوفيدزي. الاستثمار هذه المرة مخصص لسلاح الجو الأمريكي. تم نشر لواء الطيران القتالي للولايات المتحدة في بوفيدز، مسلح بمروحيات هجومية من طراز "أباتشي"".
وتابع بلاشاك: "خلال عدة سنوات مقبلة، سنقوم بتجهيز قاعدة لهذه المروحيات، على شكل حظائر ومستودعات من ناحية، ومن ناحية أخرى قاعدة وقود حتى تتمكن المروحيات من العمل من بوفيدز، وحتى تمكن من دعم القوات البولندية وقوة حلف شمال الأطلسي (النتو)".
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ولفت الوزير البولندي، إلى أن هذا ليس أول استثمار بولندي في هذه القاعدة الأمريكية؛ مشيرا إلى أنه "في يونيو/ حزيران الماضي، بدأنا مع السفير الأمريكي، مارك بجيزينسكي، ببناء مستودع للذخيرة في بوفيدزي".
وتابع "لذلك، يمكننا القول، إن بوفيدز أصبحت مجمعًا عسكريًا يستعد لدعم القوات البولندية وقوات حلف الناتو على الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي".
ووفقًا لأحدث المعلومات، يتمركز حاليًا أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا.
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