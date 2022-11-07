https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-أمريكية-تقول-إن-القيادة-الوسطى-أطلقت-مقاتلات-تجاه-إيران-بعد-تقرير-عن-هجمات-على-أهداف-1069922183.html

صحيفة أمريكية تقول إن القيادة الوسطى أطلقت مقاتلات تجاه إيران بعد تقرير عن هجمات على أهداف بالسعودية

صحيفة أمريكية تقول إن القيادة الوسطى أطلقت مقاتلات تجاه إيران بعد تقرير عن هجمات على أهداف بالسعودية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن "القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T17:38+0000

2022-11-07T17:38+0000

2022-11-07T17:38+0000

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "إطلاق المقاتلات جاء على خلفية صدور تقارير استخباراتية تحذر من هجمات صاروخية باليستية إيرانية وشيكة وأخرى بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في السعودية".وقالت واشنطن بوست، إن "إرسال المقاتلات هو أحدث مثال على قوة وأهمية الشراكة بين واشنطن والرياض، والتي قالت الإدارة الأمريكية إنها في طور المراجعة".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين، أن "السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة".ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن "واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية"، مضيفا أن بلاده "لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة".لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية، وقالت إنه اتهام لا أساس له. وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، إن تقرير الصحيفة الأمريكية منحاز، ويهدف إلى خلق أجواء سلبية ضد إيران وتدمير حواراتها الإيجابية مع دول المنطقة.

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