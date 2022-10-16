عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/العاهل-السعودي-يدعو-إيران-للوفاء-بالتزاماتها-النووية-وبناء-الثقة-مع-جيرانها-والعالم-1069111519.html
العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم
العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، واتخذ إجراءات جدية لبناء الثقة مع جيرانها والمجتمع الدولي. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T21:12+0000
2022-10-16T21:12+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_0:110:1500:954_1920x0_80_0_0_afa91637e7f6abb0fd2e61f56f5de181.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "ندعو إيران للوفاء عاجلًا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".وأكد العاهل السعودي أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062024756_97:0:1500:1052_1920x0_80_0_0_01a808160f0a077587e67266e347cadd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم

21:12 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، واتخذ إجراءات جدية لبناء الثقة مع جيرانها والمجتمع الدولي.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "ندعو إيران للوفاء عاجلًا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".
وأكد العاهل السعودي أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".
وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала