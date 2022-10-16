https://sputnikarabic.ae/20221016/العاهل-السعودي-يدعو-إيران-للوفاء-بالتزاماتها-النووية-وبناء-الثقة-مع-جيرانها-والعالم-1069111519.html
العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم
العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، واتخذ إجراءات جدية لبناء الثقة مع جيرانها والمجتمع الدولي. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T21:12+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "ندعو إيران للوفاء عاجلًا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".وأكد العاهل السعودي أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم
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دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، واتخذ إجراءات جدية لبناء الثقة مع جيرانها والمجتمع الدولي.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "ندعو إيران للوفاء عاجلًا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة
لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".
وأكد العاهل السعودي أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود
في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".
وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.