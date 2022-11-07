عربي
https://sputnikarabic.ae/20221107/مدير-روستيخ-يعلن-أن-استعادة-العلاقة-مع-الدول-الغربية-قد-تستغرق-من-20-إلى-30-عامًا-1069905556.html
مدير روستيخ يعلن أن استعادة العلاقة مع الدول الغربية قد تستغرق من 20 إلى 30 عامًا
مدير روستيخ يعلن أن استعادة العلاقة مع الدول الغربية قد تستغرق من 20 إلى 30 عامًا
أعلن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ"الحكومية، أوليغ يفتوشينكو، أن عملية استعادة العلاقات مع الغرب قد تستغرق 20-30 عامًا. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:39+0000
2022-11-07T12:39+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78da1731d1268520472295d42dd14b2f.jpg
وقال يفتوشينكو "ستتم استعادة العلاقات مع أوروبا، لكن ستستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً وقد تصل إلى 20 أو 30 عامًا" مؤكدا على أن الموقف تجاه روسيا في الغرب سيتغير للأفضل عاجلاً أم آجلاً.وأشار يفتوشينكو إلى أنه منذ عدة سنوات وخاصة بعد بدء عمل الشركة، تعرض شركاء المؤسسة في الخارج لضغوط، مما أجبرهم على رفض التعاون حتى لو لم يكن ذلك مفيدًا لهم ونتيجة لذلك توقفت الشركات الغربية عن تسليم المكونات المهمة للصناعة الروسية.وفقًا للمدير التنفيذي، فإن استبدال الواردات جاري بنشاط وهناك نجاحات، لكن من المهم أن نفهم أنه في عدد من المناصب لا يمكن أن يكون هناك استقلال تكنولوجي كامل في العالم الحديث.واعتبر يفتوشينكو أن "المنتج المحلي بنسبة 100% سيكون مكلفًا للغاية وسيضر بالاقتصاد وهذا لا ينطبق فقط على روسيا، ولكن أيضًا على البلدان الأخرى"، مضيفا أن شركة "روسيتيخ" لا تقيد التعاون الدولي، بل على العكس من ذلك.وقال يفتوشينكو "هناك تحول جاد نحو الشرق لدينا علاقات جيدة وطويلة الأمد مع الهند والصين وهذه الدول لم تبتعد عن روسيا والتجارة معهم نمت بشكل كبير".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7f165a27bb1c1ba28afac46afad77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مدير روستيخ يعلن أن استعادة العلاقة مع الدول الغربية قد تستغرق من 20 إلى 30 عامًا

12:39 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Natalya Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورشركة روستيخ
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Natalya Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ"الحكومية، أوليغ يفتوشينكو، أن عملية استعادة العلاقات مع الغرب قد تستغرق 20-30 عامًا.
وقال يفتوشينكو "ستتم استعادة العلاقات مع أوروبا، لكن ستستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً وقد تصل إلى 20 أو 30 عامًا" مؤكدا على أن الموقف تجاه روسيا في الغرب سيتغير للأفضل عاجلاً أم آجلاً.
وأشار يفتوشينكو إلى أنه منذ عدة سنوات وخاصة بعد بدء عمل الشركة، تعرض شركاء المؤسسة في الخارج لضغوط، مما أجبرهم على رفض التعاون حتى لو لم يكن ذلك مفيدًا لهم ونتيجة لذلك توقفت الشركات الغربية عن تسليم المكونات المهمة للصناعة الروسية.
وفقًا للمدير التنفيذي، فإن استبدال الواردات جاري بنشاط وهناك نجاحات، لكن من المهم أن نفهم أنه في عدد من المناصب لا يمكن أن يكون هناك استقلال تكنولوجي كامل في العالم الحديث.
واعتبر يفتوشينكو أن "المنتج المحلي بنسبة 100% سيكون مكلفًا للغاية وسيضر بالاقتصاد وهذا لا ينطبق فقط على روسيا، ولكن أيضًا على البلدان الأخرى"، مضيفا أن شركة "روسيتيخ" لا تقيد التعاون الدولي، بل على العكس من ذلك.
وقال يفتوشينكو "هناك تحول جاد نحو الشرق لدينا علاقات جيدة وطويلة الأمد مع الهند والصين وهذه الدول لم تبتعد عن روسيا والتجارة معهم نمت بشكل كبير".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала