https://sputnikarabic.ae/20221107/واشنطن-تزعم-أنها-تتواصل-مع-موسكو-بشكل-يومي-تقريبا-عبر-سفارتي-البلدين---1069926413.html

واشنطن تزعم أنها تتواصل مع موسكو بشكل يومي تقريبا عبر سفارتي البلدين

واشنطن تزعم أنها تتواصل مع موسكو بشكل يومي تقريبا عبر سفارتي البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد براس، إن الولايات المتحدة وروسيا تتواصلان بشكل يومي تقريبًا عبر السفارتين في موسكو وواشنطن. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T20:56+0000

2022-11-07T20:56+0000

2022-11-07T20:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة كدولة مسؤولة، لديها التزام بالحفاظ على قنوات التواصل مع روسيا. لدينا سفارة تعمل في موسكو. نتحدث إلى الروس عبر السفارة تقريبا بشكل يومي.... نتواصل باستمرار. نمرر الرسائل عبر السفارة الروسية هنا في واشنطن".تأتي التصريحات الأمريكية بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت فيه عن اتصالات أمريكية روسية يقودها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بهدف الحد من اتساع الصراع في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر/ أيلول، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الماضي؛ حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وأكد ممثلو الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221107/الكرملين-يعلق-على-المعلومات-المنتشرة-بشأن-مفاوضات-غير-مباشرة-بين-واشنطن-وموسكو-1069900504.html

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العالم, روسيا