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https://sputnikarabic.ae/20221107/ولي-العهد-السعودي-يطلق-قمة-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-1069915850.html
ولي العهد السعودي يطلق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر
ولي العهد السعودي يطلق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر
انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بمدينة شرم الشيخ في مصر، برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T15:28+0000
2022-11-07T15:28+0000
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وقال الأمير محمد بن سلمان، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، إن "المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة"، معربا عن أمله في أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق.وأضاف: "نستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050، ونسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 في المئة من استهلاكنا في 2030"، متابعا: "المملكة قررت الإسهام بمليارين و500 مليون دولار في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الـ10 سنوات المقبلة".من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر دليل على الجدية تجاه التكيف مع تغير المناخ"، مؤكدا "السعى لتوفير آليات ووسائل تنفيذ للتكيف مع التغير المناخي".وأضاف السيسي أن "مصر تدشن مشروعات في مجالات النقل النظيف واستدامة الموارد المائية".وستسلط النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي.كما ستجمع النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها المملكة سابقاً لمواجهة التغير المناخي.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق هاتين المبادرتين، العام الماضي، وفق رؤية المملكة 2030.وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221020/محمد-بن-سلمان-يعلن-إطلاق-النسخة-الثانية-من-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-الشهر-المقبل-1069283948.html
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قمة المناخ 2022, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
قمة المناخ 2022, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم

ولي العهد السعودي يطلق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر

15:28 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدرعية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بمدينة شرم الشيخ في مصر، برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال الأمير محمد بن سلمان، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، إن "المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة"، معربا عن أمله في أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
محمد بن سلمان يعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر الشهر المقبل
20 أكتوبر, 15:19 GMT
وأضاف: "نستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050، ونسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 في المئة من استهلاكنا في 2030"، متابعا: "المملكة قررت الإسهام بمليارين و500 مليون دولار في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الـ10 سنوات المقبلة".
من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر دليل على الجدية تجاه التكيف مع تغير المناخ"، مؤكدا "السعى لتوفير آليات ووسائل تنفيذ للتكيف مع التغير المناخي".
وأضاف السيسي أن "مصر تدشن مشروعات في مجالات النقل النظيف واستدامة الموارد المائية".
وستسلط النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي.
كما ستجمع النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها المملكة سابقاً لمواجهة التغير المناخي.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق هاتين المبادرتين، العام الماضي، وفق رؤية المملكة 2030.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
30 مارس 2021, 10:01 GMT
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