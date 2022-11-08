https://sputnikarabic.ae/20221108/أنصار-الله-تصف-الوضع-في-اليمن-بـالقنبلة-الموقوتة-وتتهم-المبعوث-الأمريكي-بإفشال-جهود-الهدنة-1069930524.html
"أنصار الله" تصف الوضع في اليمن بـ"القنبلة الموقوتة" وتتهم المبعوث الأمريكي بإفشال جهود الهدنة
"أنصار الله" تصف الوضع في اليمن بـ"القنبلة الموقوتة" وتتهم المبعوث الأمريكي بإفشال جهود الهدنة
وصفت جماعة "أنصار الله" الوضع في اليمن بـ"القنبلة الموقوتة"، متهمةً "الولايات المتحدة بإفشال تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن التي انقضت في الثاني من أكتوبر/... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T06:26+0000
2022-11-08T06:26+0000
2022-11-08T06:26+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062816339_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b02b866667264b67d6617d4b690ef158.jpg
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكّل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الولايات المتحدة هي التي أفشلت تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، واصفًا مبعوثها بأنه "بوم شؤم"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة.وأضاف المشاط، خلال لقائه بقيادات حكومة الإنقاذ الوطني المعيّنة من "أنصار الله"، أن "وضع الهدنة اليوم هو كالقنبلة الموقوتة، لسنا في هدنة ولسنا في حرب"، متابعا: "حالة اللاسلم واللاحرب نتيجة المستجدات الأخيرة، ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة".واعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى أن "المبعوث الأمريكي يحاول أن يظهر في الإعلام كحمامة سلام بينما تحركاته في المنطقة تؤكد أنه بوم شؤم"، مشيرا إلى أن "هناك أطراف مستفيدة من العدوان، وهي التي تدفع الآن إلى تفجير الوضع على المستوى العسكري والسياسي".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221106/أنصار-الله-تقول-إن-أمريكا-وبريطانيا-ترتبان-لجولة-تصعيد-جديدة-في-اليمن-1069891846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062816339_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0e416d5dc8240d2a9feb0f6eb1482453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم
"أنصار الله" تصف الوضع في اليمن بـ"القنبلة الموقوتة" وتتهم المبعوث الأمريكي بإفشال جهود الهدنة
تابعنا عبر
وصفت جماعة "أنصار الله" الوضع في اليمن بـ"القنبلة الموقوتة"، متهمةً "الولايات المتحدة بإفشال تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن التي انقضت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكّل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الولايات المتحدة هي التي أفشلت تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، واصفًا مبعوثها بأنه "بوم شؤم"، حسب وكالة
الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة.
وأضاف المشاط، خلال لقائه بقيادات حكومة الإنقاذ الوطني المعيّنة من "أنصار الله"، أن "وضع الهدنة اليوم هو كالقنبلة الموقوتة، لسنا في هدنة ولسنا في حرب"، متابعا: "حالة اللاسلم واللاحرب نتيجة المستجدات الأخيرة، ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة".
وأردف: "الدور الأمريكي في مسألة الهدنة خبيث وخطر، وهو من لا يريد أن تجدد الهدنة، ومشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد، إلى أن وصل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة وأفشل هذه الجهود".
واعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى أن "المبعوث الأمريكي يحاول أن يظهر في الإعلام كحمامة سلام بينما تحركاته في المنطقة تؤكد أنه بوم شؤم"، مشيرا إلى أن "هناك أطراف مستفيدة من العدوان، وهي التي تدفع الآن إلى تفجير الوضع على المستوى العسكري والسياسي".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.