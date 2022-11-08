عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/أوكرانيا-تطالب-مجددا-بالأسلحة-بعد-تصريح-زيلينسكي-بشأن-المفاوضات-مع-روسيا-1069946227.html
أوكرانيا تطالب مجددا بالأسلحة بعد تصريح زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا
أوكرانيا تطالب مجددا بالأسلحة بعد تصريح زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا
دعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد أن أعرب... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:49+0000
2022-11-08T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
حوار
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473576_0:126:3111:1875_1920x0_80_0_0_843b77384f974c6abe8b89f04d72e88d.jpg
وقال دانيلوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الشرط الرئيسي لرئيس أوكرانيا هو استعادة وحدة الأراضي. ضمان التنفيذ هو الدفاع الجوي الحديث والطيران والدبابات والصواريخ بعيدة المدى. والاستراتيجية هي اتخاذ إجراءات التحذير".وقال زيلينسكي في خطاب نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "مرة أخرى: استعادة وحدة الأراضي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن جميع الأضرار التي سببتها الحرب، ومعاقبة كل مجرم حرب وضمانات عدم تكرار ذلك. هذه شروط مفهومة تمامًا".في وقت سابق، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-الأوكراني-يكشف-عن-شروط-كييف-لإجراء-الحوار-مع-روسيا-1069933448.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473576_221:0:2888:2000_1920x0_80_0_0_f080ba02cac2061b533a2ff196efb3fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, حوار, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, حوار, روسيا

أوكرانيا تطالب مجددا بالأسلحة بعد تصريح زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا

12:49 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 08.11.2022)
© Sputnik . BelTA / الانتقال إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . BelTA
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد أن أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شروط المفاوضات مع روسيا.
وقال دانيلوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الشرط الرئيسي لرئيس أوكرانيا هو استعادة وحدة الأراضي. ضمان التنفيذ هو الدفاع الجوي الحديث والطيران والدبابات والصواريخ بعيدة المدى. والاستراتيجية هي اتخاذ إجراءات التحذير".

وكشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، عن شروط كييف لبدء الحوار مع موسكو، وذلك بعد ورود تقارير من وسائل إعلام غربية بشأن دفع أوكرانيا نحو الحوار مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطاب نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "مرة أخرى: استعادة وحدة الأراضي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن جميع الأضرار التي سببتها الحرب، ومعاقبة كل مجرم حرب وضمانات عدم تكرار ذلك. هذه شروط مفهومة تمامًا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الأوكراني يكشف عن شروط كييف لإجراء الحوار مع روسيا
08:43 GMT
في وقت سابق، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала