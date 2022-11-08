أوكرانيا تطالب مجددا بالأسلحة بعد تصريح زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا
12:49 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 08.11.2022)
© Sputnik . BelTA / الانتقال إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
© Sputnik . BelTA/
دعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد أن أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شروط المفاوضات مع روسيا.
وقال دانيلوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الشرط الرئيسي لرئيس أوكرانيا هو استعادة وحدة الأراضي. ضمان التنفيذ هو الدفاع الجوي الحديث والطيران والدبابات والصواريخ بعيدة المدى. والاستراتيجية هي اتخاذ إجراءات التحذير".
russia, negotiations. The main condition of the President of🇺🇦is restoration of🇺🇦territorial integrity. Guarantee – modern air defense, aircraft, tanks, and long-range missiles. Strategy – proactive steps.🇷🇺 missiles must be destroyed before launch in the air, on land and at sea.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 8, 2022
وكشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، عن شروط كييف لبدء الحوار مع موسكو، وذلك بعد ورود تقارير من وسائل إعلام غربية بشأن دفع أوكرانيا نحو الحوار مع روسيا.
وقال زيلينسكي في خطاب نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "مرة أخرى: استعادة وحدة الأراضي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن جميع الأضرار التي سببتها الحرب، ومعاقبة كل مجرم حرب وضمانات عدم تكرار ذلك. هذه شروط مفهومة تمامًا".
في وقت سابق، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.