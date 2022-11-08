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https://sputnikarabic.ae/20221108/إعلام-غربي-ينقل-إدراك-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-جدوى-فرض-سقف-على-أسعار-الغاز-1069948649.html
إعلام غربي ينقل إدراك الاتحاد الأوروبي لعدم جدوى فرض سقف على أسعار الغاز
إعلام غربي ينقل إدراك الاتحاد الأوروبي لعدم جدوى فرض سقف على أسعار الغاز
كشف مصدر دبلوماسي لوسائل إعلام غربية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن إدخال سقف لأسعار الغار سيكون قادرًا على احتواء مستواها التصاعدي. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:57+0000
2022-11-08T12:57+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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وقالت المصادر لوكالة "بلومبرغ": "مسؤولو الاتحاد الأوروبي لم يعودوا مقتنعين أن الحدود القصوى لأسعار واردات الغاز الطبيعي أداة فعالة لمكافحة أزمة الطاقة غير المسبوقة".وأشار مصدر الوكالة إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها بولندا وبلجيكا وإيطاليا واليونان بذلت جهودًا كثيرة للحد من سعر الوقود الأزرق، ولكن هذا أدى فقط إلى تفاقم التضخم ونقص إمدادات الطاقة اللازمة لفصل الشتاء من روسيا".وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة.وقال الوزراء في بيان مشترك، اليوم الجمعة: "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع "إنهم يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق بشأن متى سيخضع النفط الروسي لسقف سعري محدد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

إعلام غربي ينقل إدراك الاتحاد الأوروبي لعدم جدوى فرض سقف على أسعار الغاز

12:57 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشف مصدر دبلوماسي لوسائل إعلام غربية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن إدخال سقف لأسعار الغار سيكون قادرًا على احتواء مستواها التصاعدي.
وقالت المصادر لوكالة "بلومبرغ": "مسؤولو الاتحاد الأوروبي لم يعودوا مقتنعين أن الحدود القصوى لأسعار واردات الغاز الطبيعي أداة فعالة لمكافحة أزمة الطاقة غير المسبوقة".

في اجتماع المفوضية الأوروبية، يوم أمس الاثنين، تم تقديم خيارات للحد من ارتفاع تكاليف الوقود، ومن بينها يتمثل السيناريو الرئيسي في إنشاء ممر أسعار ديناميكي لمعاملات الغاز.

وأشار مصدر الوكالة إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها بولندا وبلجيكا وإيطاليا واليونان بذلت جهودًا كثيرة للحد من سعر الوقود الأزرق، ولكن هذا أدى فقط إلى تفاقم التضخم ونقص إمدادات الطاقة اللازمة لفصل الشتاء من روسيا".
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وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة.
وقال الوزراء في بيان مشترك، اليوم الجمعة: "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".
بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع "إنهم يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".
وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق بشأن متى سيخضع النفط الروسي لسقف سعري محدد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر.
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