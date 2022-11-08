https://sputnikarabic.ae/20221108/إيران-تقول-إن-إسرائيل-ستتلقى-الرد-الأكبر-إذا-كانت-تقود-المؤامرة-ضدها-1069930854.html

إيران تقول إن إسرائيل ستتلقى الرد الأكبر إذا كانت تقود المؤامرة ضدها

إيران تقول إن إسرائيل ستتلقى الرد الأكبر إذا كانت تقود المؤامرة ضدها

توعّدت السلطات الإيرانية "الأعداء من تلقّي ضربة ماحقة"، محذّرة من المتسللين إلى الداخل الإيراني من مدينة أربيل شمالي العراق. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T06:55+0000

2022-11-08T06:55+0000

2022-11-08T06:55+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، في تصريحات له، إن "الجرائم المرتكبة ضد إيران لن تبقى من دون رد"، مضيفا: "إذا كانت إسرائيل تقود المؤامرة ضد إيران فإنها ستتلقى الرد الأكبر".ورأى مشكيني أن "الكيان الصهيوني يعاني من فقدان الشرعية، وقد خسر كل حروبه مع محور المقاومة، لذلك هو يواجه خطراً وجودياً"، مؤكدا أن "مصالح الدول المستهدفة لإيران في المنطقة تحت أيدينا".وتابع: "عندما يرى الإيرانيون أن الأعداء يستغلون الاحتجاجات ينسحبون من الشارع ويفصلون موقفهم عن موقف الأعداء"، مشيراً إلى أن "بعض المعتقلين المتورطين بأعمال الإرهاب كانوا من جنسيات مختلفة، ويسعون إلى إعادة إنتاج داعش".وأردف: "نحن ندعم الاستقرار في المنطقة لأن صبر إيران كبير جدا، لكن لهذا الصبر حدود"، مشيرا إلى أن "إيران كانت تتوقع بأن المؤامرة الجديدة تستهدف الداخل وبث التفرقة لكن أرض النظام في إيران صلبة".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد الشهر الماضي.وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشة" وهو من طاجيكستان، موضحًا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.

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