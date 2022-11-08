عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/اغتيال-اللواء-محمد-الجرادي-مستشار-وزير-الدفاع-اليمني-برصاص-مسلحين-شمالي-مدينة-مأرب-1069942765.html
اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني برصاص مسلحين شمالي مدينة مأرب
اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني برصاص مسلحين شمالي مدينة مأرب
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قائداً رفيعاً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في محافظة مأرب. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:20+0000
2022-11-08T11:20+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:38:2887:1661_1920x0_80_0_0_8fcd672bdc24fed927381711e0da66b9.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا كميناً لمستشار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد الجرادي، وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمالي مدينة مأرب".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".وفتحت الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف منفذيها.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/مسؤول-أمني-يمني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-بعبوة-ناسفة-في-عدن-1066806149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:0:2251:1688_1920x0_80_0_0_9285b9b3221360a9435b502ec39f9302.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني برصاص مسلحين شمالي مدينة مأرب

11:20 GMT 08.11.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قائداً رفيعاً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في محافظة مأرب.
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا كميناً لمستشار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد الجرادي، وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمالي مدينة مأرب".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".
وفتحت الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف منفذيها.
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مسؤول أمني يمني ينجو من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
24 أغسطس, 14:13 GMT
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала