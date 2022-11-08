https://sputnikarabic.ae/20221108/اغتيال-اللواء-محمد-الجرادي-مستشار-وزير-الدفاع-اليمني-برصاص-مسلحين-شمالي-مدينة-مأرب-1069942765.html
اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني برصاص مسلحين شمالي مدينة مأرب
اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني برصاص مسلحين شمالي مدينة مأرب
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قائداً رفيعاً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في محافظة مأرب. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:20+0000
2022-11-08T11:20+0000
2022-11-08T11:20+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:38:2887:1661_1920x0_80_0_0_8fcd672bdc24fed927381711e0da66b9.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا كميناً لمستشار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد الجرادي، وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمالي مدينة مأرب".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".وفتحت الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف منفذيها.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/مسؤول-أمني-يمني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-بعبوة-ناسفة-في-عدن-1066806149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:0:2251:1688_1920x0_80_0_0_9285b9b3221360a9435b502ec39f9302.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني برصاص مسلحين شمالي مدينة مأرب
تابعنا عبر
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قائداً رفيعاً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في محافظة مأرب.
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا كميناً لمستشار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد الجرادي، وأمطروا سيارته بالرصاص لحظة مروره في منطقة الروضة شمالي مدينة مأرب".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل اللواء الجرادي وأحد مرافقيه، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".
وفتحت الأجهزة العسكرية
والأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف منفذيها.
وتسيطر جماعة أنصار الله
منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية
تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.