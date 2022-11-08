https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-التونسي-يحذر-من-تحركات-مندسين-يوزعون-الأموال-لدخول-البرلمان--1069954862.html
الرئيس التونسي يحذر من تحركات "مندسين" يوزعون الأموال لدخول البرلمان
الرئيس التونسي يحذر من تحركات "مندسين" يوزعون الأموال لدخول البرلمان
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولات أطراف لم يسمها "توزيع أموال" تمهيدا لدخول البرلمان "تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:38+0000
2022-11-08T15:38+0000
2022-11-08T15:38+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/48/1043934847_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_18f99b67c85e00cbf3edbb4be70dda3e.jpg
وأشار سعيد خلال استقباله مساء الاثنين وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى "ممارسات يقوم بها البعض من توزيع للأموال استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفي عدد من المترشحين الذين يعلمهم المواطنون تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين وهم إما مندسون أو انتهازيون، ومن اندس معلومٌ اندساسه لدى الناخبين، ومن كان انتهازيا فليعلم أنه سيكون تحت رقابة الناخبين والناخبات"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.وتطرق الرئيس التونسي لـ"الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، بل وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو. ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر".وفنّد "الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية".وتابع: "لو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لما التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف".
https://sputnikarabic.ae/20221028/حركة-النهضة-التونسية-تجدد-تأكيدها-مقاطعة-مهزلة-الانتخابات-التشريعية-1069564885.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/48/1043934847_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_01b96123e657e4551716ee0c9268d63d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يحذر من تحركات "مندسين" يوزعون الأموال لدخول البرلمان
تابعنا عبر
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولات أطراف لم يسمها "توزيع أموال" تمهيدا لدخول البرلمان "تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين".
وأشار سعيد خلال استقباله مساء الاثنين وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى "ممارسات يقوم بها البعض من توزيع للأموال استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفي عدد من المترشحين الذين يعلمهم المواطنون تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين وهم إما مندسون أو انتهازيون، ومن اندس معلومٌ اندساسه لدى الناخبين، ومن كان انتهازيا فليعلم أنه سيكون تحت رقابة الناخبين والناخبات"، بحسب بيان للرئاسة التونسية
.
وتطرق الرئيس التونسي لـ"الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، بل وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو. ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر".
وفنّد "الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية".
وتابع: "لو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لما التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف".