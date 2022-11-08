https://sputnikarabic.ae/20221108/الصين-تطالب-ليتوانيا-بالتعامل-بحذر-مع-تايوان-1069955079.html

الصين تطالب ليتوانيا "بالتعامل بحذر" مع تايوان

الصين تطالب ليتوانيا "بالتعامل بحذر" مع تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعارض بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين تايوان (الصين) والدول التي لها... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T15:47+0000

2022-11-08T15:47+0000

2022-11-08T15:47+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

العالم

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موسكو - سبوتنيك. في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال المدير العام لمكتب أوروبا بوزارة الخارجية التايوانية، ريموس تشين، إن مكتب التمثيل التجاري لليتوانيا في تايبيه سيفتح بعد تقديم جميع المستندات اللازمة لاعتماده.ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن ليتوانيا افتتحت يوم الاثنين مكتبا تجاريا في تايوان بالفعل، مضيفة أن هذه الخطوة قد تعرض العلاقات بين فيلنيوس وبكين للخطر.وقال تشاو في إفادة: "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية. وتعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين تايوان والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين".كما تعارض بكين بشدة أي عمل ينتهك سيادة الصين وسلامة أراضيها، وتعارض بشدة أي انحراف عن الإجماع العام للمجتمع الدولي وأي عمل يتعارض مع القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.كما دعا تشاو ليتوانيا إلى الالتزام بمبدأ الصين الواحدة و"التعامل مع قضية تايوان بحذر" وحماية الأساس السياسي للعلاقات الثنائية بين بكين وفيلنيوس.توترت العلاقات بين ليتوانيا والصين بعد أن فتحت تايوان مكتبها التمثيلي في فيلنيوس في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. وردا على ذلك، خفضت الصين من جانب واحد علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم