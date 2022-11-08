https://sputnikarabic.ae/20221108/الطاقة-الأمريكية-تقول-إن-تخفيضات-أوبك-لها-تأثير-محدود-على-تدفقات-النفط-العالمية-1069965266.html

الطاقة الأمريكية تقول إن تخفيضات "أوبك+" لها "تأثير محدود" على تدفقات النفط العالمية

الطاقة الأمريكية تقول إن تخفيضات "أوبك+" لها "تأثير محدود" على تدفقات النفط العالمية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن خفض إنتاج "أوبك+" الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة والذي يبلغ مليوني برميل يوميا سيكون له تأثير محدود على... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T22:37+0000

2022-11-08T22:37+0000

2022-11-08T22:37+0000

أوبك

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأشارت إدارة معلومات الطاقة في طبعة نوفمبر من تقريرها عن توقعات الطاقة قصيرة الأجل (STEO) إلى أن فكرة المزيد من ضغط العرض الناجم عن خفض إنتاج أوبك+ قد تم المبالغة فيها.وقالت إدارة معلومات الطاقة في أحدث تكرار لتقريرالتوقعات: "كان للإعلان تأثير محدود على توقعاتنا لإنتاج النفط العالمي في أكتوبر عندما تم دمج التخفيضات لأول مرة لأننا أدرجنا بالفعل توقعا بأن "أوبك +" لن تحقق أهداف الإنتاج المعلنة سابقا".وأضافت إدارة معلومات الطاقة أيضا إنه من غير المرجح أن يتغير الموقف وتتوقع أن تمثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة معظم حصة أوبك من التخفيض، في حين من المتوقع أن يظل الإنتاج المتوقع لأعضاء أوبك الآخرين دون تغيير إلى حد كبير عن التقييم الذي تم إجراؤه قبل إعلان 5 أكتوبر.وقال التقرير: "ينخفض إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام في توقعاتنا من متوسط 29.2 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2022 إلى 28.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2022 دون تغيير إلى حد كبير عن توقعات الشهر الماضي".ولفتت إدارة معلومات الطاقة أيضا إلى أن غالبية أي انخفاض في الإنتاج سيأتي من روسيا، مضيفة أن الانخفاضات من المرجح أن تتحقق نتيجة للصراع الأوكراني والعقوبات المفروضة على موسكو بدلا من أي مبادرة من الكرملين لخفض الإنتاج.وأضافت الإدارة أيضا في التقرير إنه من المتوقع أن يقل متوسط السعر العالمي للنفط، وهو المعيار مقابل خام برنت المتداول في لندن، إلى أقل من 100 دولار للبرميل العام المقبل على الرغم من الضغط في الإنتاج الروسي نتيجة العقوبات الغربية.وقالت وكالة الطاقة الأمريكية إنها تتوقع ارتفاع مخزونات النفط العالمية بما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من هذا العام قبل أن تنخفض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2023 بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء. وأضاف التقرير أنه من المتوقع حدوث انخفاض في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا طوال العام المقبل.يشار إلى أن خفض الإنتاج الذي أعلنته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية وحلفاؤها العشرة برئاسة موسكو في نهاية سبتمبر ساعد على ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 90 دولارا للبرميل بعد التداول في الثمانينيات المنخفضة في الصيف.

https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-ترفع-توقعاتها-لأسعار-النفط-في-العام-المقبل-1069965134.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوبك, الولايات المتحدة الأمريكية