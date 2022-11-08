https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-ترفع-توقعاتها-لأسعار-النفط-في-العام-المقبل-1069965134.html

الولايات المتحدة ترفع توقعاتها لأسعار النفط في العام المقبل

الولايات المتحدة ترفع توقعاتها لأسعار النفط في العام المقبل

رفعت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، بشكل طفيف، توقعاتها لمتوسط سعر خام "برنت"، للعام الحالي، من 102.09 دولار إلى 102.13 دولار للبرميل. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T21:54+0000

2022-11-08T21:54+0000

2022-11-08T21:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg

موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات التوقعات الشهرية قصيرة الأجل الصادرة فإنه بالإضافة إلى ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط سعر "برنت"، للعام المقبل من 94.58 دولار إلى 95.33 دولار للبرميل .وقالت إدارة معلومات الطاقة في التقرير: "نتوقع أن يرتفع سعر خام برنت من متوسط ​​94 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2023 إلى متوسط ​​98 دولارا بحلول الربع الرابع، وبمتوسط ​​95 دولارا للبرميل للعام بأكمله".كما رفعت توقعاتها لمتوسط سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط لعام 2022 إلى 95.88 دولار للبرميل من تقديرات شهر سبتمبر/ أيلول البالغة 95.74 دولار، وبالنسبة لعام 2023، رفعت التوقعات من 88.58 إلى 89.33 دولار للبرميل.وصل خام "برنت" إلى أعلى مستوياته في 14 عاما عند 140 دولارا للبرميل تقريبا في مارس/ آذار تزامنا مع الأزمة الأوكرانية المصحوبة بعقوبات غربية مفرطة على روسيا، مما أدى إلى تقويض المعروض من السلع العالمية في الربع الثاني.اعتبارا من يونيو/ حزيران فصاعدا، أدت احتياطيات النفط الطارئة التي أطلقتها الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع مخاوف الركود بشأن التضخم عند أعلى مستوياته في 40 عاما واستمرار الإغلاقات الوبائية في الصين، إلى انخفاض "برنت" إلى أدنى مستوى في عام 2022 عند أقل من 83 دولارا قبل أن يتعافى لاحقا إلى مستوى 99 دولارا.

https://sputnikarabic.ae/20221106/صحيفة-تقول-إن-شركات-النفط-الأمريكية-كسبت-200-مليار-دولار-بفضل-الأزمة-الأوكرانية-1069885256.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم