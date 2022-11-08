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https://sputnikarabic.ae/20221108/الكويت-تسعى-للوصول-إلى-الحياد-الكربوني-في-النفط-والغاز-بحلول-عام-2050-1069950175.html
الكويت تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني في النفط والغاز بحلول عام 2050
الكويت تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني في النفط والغاز بحلول عام 2050
أكدت الكويت التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز مع حلول عام 2050، وفي الصناعات الأخرى بحلول عام 2060، لتتماشى مع أهداف مماثلة وضعتها دول... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T13:21+0000
2022-11-08T13:21+0000
الكويت
العالم العربي
قمة المناخ 2022
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وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الاثنين، إن "الدولة نفذت العديد من المشاريع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات"، وأكد أن الكويت تلتزم بالالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ انعقاد مؤتمر المناخ الأول في عام 1992.وجاءت تصريحات الصباح على هامش حضوره أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27)، والتي تنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي، بعد أن قال ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء في شرم الشيخ، أمس الاثنين، إن الكويت تعمل على عدة مشاريع بيئية للمساعدة في الوصول إلى "حياد الكربون في منتصف القرن الحالي".
https://sputnikarabic.ae/20221107/ولي-العهد-السعودي-يطلق-قمة-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-1069915850.html
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الكويت, العالم العربي, قمة المناخ 2022
الكويت, العالم العربي, قمة المناخ 2022

الكويت تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني في النفط والغاز بحلول عام 2050

13:21 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
مدينة الكويت، الكويت
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أكدت الكويت التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز مع حلول عام 2050، وفي الصناعات الأخرى بحلول عام 2060، لتتماشى مع أهداف مماثلة وضعتها دول خليجية أخرى.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الاثنين، إن "الدولة نفذت العديد من المشاريع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات"، وأكد أن الكويت تلتزم بالالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ انعقاد مؤتمر المناخ الأول في عام 1992.
وجاءت تصريحات الصباح على هامش حضوره أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27)، والتي تنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
ولي العهد السعودي يطلق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر
أمس, 15:28 GMT
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي، بعد أن قال ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء في شرم الشيخ، أمس الاثنين، إن الكويت تعمل على عدة مشاريع بيئية للمساعدة في الوصول إلى "حياد الكربون في منتصف القرن الحالي".
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