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https://sputnikarabic.ae/20221108/بلاتر-قطر-دولة-صغيرة-جدا-وإسناد-المونديال-إليها-كان-قرارا-خاطئا-1069957391.html
بلاتر: قطر دولة صغيرة جدا وإسناد المونديال إليها كان قرارا "خاطئا"
بلاتر: قطر دولة صغيرة جدا وإسناد المونديال إليها كان قرارا "خاطئا"
قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف سيب بلاتر إن بطولة كأس العالم كبيرة جدا على قطر، معتبرا أن إسناد التنظيم إليها كان خطأه بصفته رئيسا... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T16:58+0000
2022-11-08T16:58+0000
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وأضاف بلاتر في مقابلة مع "تاميديا" السويسرية: "كان الاتفاق حينها داخل اللجنة التنفيذية على منح روسيا حق استضافة كأس العالم 2018، والولايات المتحدة نسخة عام 2022، وكان من الممكن أن تكون بادرة سلام، إذا استضاف الخصمان السياسيان منذ فترة طويلة كأس العالم الواحد تلو الآخر".تجدر الإشارة إلى أن بلاتر، الذي قاد الفيفا لمدة 17 عاما، تورط في اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته.وكانت محكمة سويسرية قد برأته في يونيو/حزيران من تهمة الاحتيال، لكن المدعون العامون استأنفوا الحكم.يذكر أن بلاتر، الذي ترأس الفيفا بين عامي 1998 و2015، هو من أعلن عن اسم البلد المضيف لكأس العالم 2022 خلال مؤتمر زيورخ في 2 ديسمبر/كانون الأول 2010، بصفته رئيسا للاتحاد.
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أخبار قطر اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
أخبار قطر اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة

بلاتر: قطر دولة صغيرة جدا وإسناد المونديال إليها كان قرارا "خاطئا"

16:58 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Martin Meissnerجوزيف بلاتر - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"
جوزيف بلاتر - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Martin Meissner
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قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف سيب بلاتر إن بطولة كأس العالم كبيرة جدا على قطر، معتبرا أن إسناد التنظيم إليها كان خطأه بصفته رئيسا للفيفا في ذلك التوقيت.
وأضاف بلاتر في مقابلة مع "تاميديا" السويسرية: "كان الاتفاق حينها داخل اللجنة التنفيذية على منح روسيا حق استضافة كأس العالم 2018، والولايات المتحدة نسخة عام 2022، وكان من الممكن أن تكون بادرة سلام، إذا استضاف الخصمان السياسيان منذ فترة طويلة كأس العالم الواحد تلو الآخر".
وتابع "إنها دولة صغيرة جدا"، معتبرا أن كرة القدم وكأس العالم أكبر من إمكانياتها.
منظر عام يُظهر مدينة لوسيل الساحلية القطرية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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تجدر الإشارة إلى أن بلاتر، الذي قاد الفيفا لمدة 17 عاما، تورط في اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته.
وكانت محكمة سويسرية قد برأته في يونيو/حزيران من تهمة الاحتيال، لكن المدعون العامون استأنفوا الحكم.
يذكر أن بلاتر، الذي ترأس الفيفا بين عامي 1998 و2015، هو من أعلن عن اسم البلد المضيف لكأس العالم 2022 خلال مؤتمر زيورخ في 2 ديسمبر/كانون الأول 2010، بصفته رئيسا للاتحاد.
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